UDC: SANITA’, SOCIETA’ E CRISI COVID

OCCORRE RESPONSABILITA’ DA PARTE DI TUTTI.

Da Commissario dell’UDC di Corigliano – Rossano, non nascondo la mia forte preoccupazione per il clima di grande incertezza nella nostra regione e nel nostro territorio, a causa dell’evoluzione della Pandemia in Calabria. Oggi per me sarebbe facile sparare a zero contro tutto e tutti, soffiando sul vento del malcontento dei cittadini. Ritengo, invece, che questo sia il momento della responsabilità, partendo proprio da quanto si percepisce quotidianamente, nello sfogo degli operatori della sanità, del mondo della scuola, di cittadini, imprenditori e commercianti, che, sempre di più, rappresentano le loro paure per le difficili condizioni lavorative e di vita. Medici e infermieri lavorano da volontari e missionari, in un ambiente in cui la sicurezza e la salute non sono per nulla scontati. Ciò con particolare riferimento all’istituzione del Centro Covid nell’Ospedale di Rossano, creato dalla sera alla mattina, senza predisporre in modo certo, da quanto ho potuto raccogliere nell’ambiente ospedaliero, strutture, strumentazioni, procedure e metodologie di lavoro e assistenza al malato, idonee a garantire, agli operatori sanitari, la sicurezza di non infettarsi. Sembra che, nel Reparto Covid, i medici e gli infermieri siano stati assegnati alle attività da altri reparti, senza una sufficiente preparazione nell’affrontare un reparto di infettivi ed in un Ospedale promiscuo, che non garantisce un percorso dedicato e procedure corrette. Pertanto, come gli operatori affrontano le procedure del vestirsi e svestirsi, come bevono? Come espletano i loro bisogni fisiologici? Come fanno a riposare eventualmente la notte, seduti con la tuta, o in altra posizione? Come possono consumare un pasto senza infettarsi? Mi raccontano anche che non ci sono stanze a pressione negativa, necessarie nei Reparti di malattie infettive, e che, quindi, il Virus potrebbe diffondersi liberamente nell’ambiente. Tali quesiti li giro a chi di dovere e sono certo che il Direttore Sanitario dell’Ospedale di Corigliano – Rossano abbia già le idee chiare a proposito, ed abbia programmato assieme al Commissario dell’ASP di Cosenza tutto ciò che occorre per garantire la sicurezza e la salute degli operatori sanitari del nostro Ospedale.

Il clima di grande confusione generato da numeri e dati, alcune volte contrastanti, e da un frettoloso inserimento in zona rossa della Regione Calabria, da parte del Governo Nazionale, impatta negativamente anche sulle condizioni di vita dei cittadini della nostra Città: penso innanzitutto agli anziani, costretti a vivere spesso isolati con l’ansia di contrarre il Virus, anche in relazione alla debolezza del nostro sistema sanitario, penso alla sofferenza di tanti imprenditori e commercianti che si sono visti chiudere ancora una volta le loro attività. Penso ai docenti e agli alunni delle Scuole cittadine costretti a continuare, nelle prossime settimane e non si sa fino a quando, a seguire le lezioni con la Didattica a Distanza. In un contesto difficile come l’attuale, la mia preoccupazione si accresce con la fresca nomina del Commissario Governativo alla Sanità della Regione Calabria, Giuseppe Zuccatelli, già Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza, noto anche per la sua colorita spiegazione delle modalità di trasmissione del Coronavirus. A tale proposito, il Partito cittadino potrà contare sulla sua rappresentanza in Consiglio Regionale, in particolare sul Presidente del Gruppo UDC e Vice Segretario Regionale Vicario Giuseppe Graziano, attivando ogni azione politica utile e consentita per controllare l’operato del Commissario Zuccatelli, chiedendogli di rendere conto ai cittadini calabresi delle sue scelte. Ciò anche al fine di rafforzare quanto già avviato dal Partito per un percorso di rilancio della Sanità: mi riferisco, in particolare, al Disegno di Legge Regionale sul riordino sanitario, presentato da Giuseppe Graziano, e alla consegna dei lavori dell’Ospedale della Sibaritide dalla Regione Calabria alla Ditta Esecutrice, avvenuta in pochi mesi, grazie anche all’impegno politico del Consigliere Graziano, dopo circa quindici anni di attese e rinvii. L’azione del Partito in Città, quindi, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, porterà grande attenzione al tema della Sanità. Seguiremo, con occhio vigile e attento, l’evoluzione di una situazione certamente difficile, che avviene in modo rapido e inaspettato, ma che, proprio per questo, richiede, a noi tutti, lucidità, calma e spirito di collaborazione, Supereremo questo difficile momento di crisi sociale. La Politica e i Partiti, in questo, dovranno giocare un importante ruolo.

Corigliano – Rossano, 8 novembre 2020

Il Commissario UDC Corigliano – Rossano – Carlo DI NOIA

Stampa Email