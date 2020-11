Stasi come presidente della conferenza dei Sindaci chieda la rimozione di Zuccatelli

Per capire bene in che mani siamo se qualcuno ancora non l'avesse capito!: Tratto dal Curriculum Vitae di Zuccatelli pubblicato dal " Corriere.it"

La risposta del neo Commissario, però, non si è fatta attendere. «Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata, risalgono al primo periodo della diffusione del contagio»— fa sapere Zuccatelli in una nota. Aggiungendo: «Le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico». Il professor Giuseppe Zuccatelli cesenate di nascita, ex presidente dell’Agenas non è un nome nuovo in Calabria. Dopo aver avuto esperienze manageriali in Campania e Abruzzo, è arrivato in Calabria nel dicembre del 2019 per guidare l’azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” e l’azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” di Catanzaro.

Per un breve periodo è stato anche commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, da dove si è dimesso per ragioni di opportunità e, soprattutto, dopo l’intervista rilasciata a Report che gli contestava la mancata apertura del centro Covid di Castrovillari. Il neo Commissario ha avuto anche qualche grana rispetto alla gestione di Villa Torano, una Rsu in provincia di Cosenza dove ci sono stati parecchi morti, causati dalla pandemia.

Il professor Zuccatelli è considerato “amico” del ministro Speranza ed è anche in ottimi rapporti con Bersani, entrambi di Leu. Nel 2018 è stato candidato con «Liberi e Uguali» e non è stato eletto. Un particolare: non utilizza l’aereo né i treni per muoversi. Nei suoi frequenti viaggi dalla Romagna alla Calabria a sua disposizione c’è un autista."

Cosiderazioni:

Per quanto sopra egli afferma che "quando viene in Calabria ci mette due giorni!".

Il Sindaco Stasi, preso atto di questi presupposti, visto che il governo ascolta molto i Sindaci, ne chieda la immediata rimozione perchè persona non di fiducia, e non tanto perché ha detto che "il virus non si trasmette se non mettendo la lingua in bocca del contagiato per 15 minuti " ma perché si difende affermando che lo ha detto quando ancora il contagio non si era diffuso, e questa è una chiara bugia perché è universalmente conosciuta la data della dichiarazione è del 25 Maggio quindi in piena pandemia!

oltre alla considerazione che da un medico non ci si aspettano queste dichiarazioni contro le mascherine e ancor più dal responsabile regionale della gestione sanitaria, sia prima che dopo la pandemia, specialmente da un soggetto che ha insegnato " igiene e medicina preventiva" nell'università di Ferrara.

Quindi è persona che mente nelle sue funzioni ed oltre a mentire è un irresponsabile, incosciente e pericoloso che non può assolutamente rivestire un ruolo così importante per tutti i Calabresi.

Cosa ci possiamo aspettare visto i presupposti della sue esperienze a Cosenza che lo hanno portato alle dimissioni!

Forza Sindaco, tu presiedi la conferenza dei Sindaci e puoi essere ascoltato, coraggio prendi una posizione ufficiale chiara in difesa dei Calabresi!

Se non prendi le distanze da questo individuo rischi di condividere con lui gli ulteriori danni che a tutti noi deriveranno dalla sua nomin nella già disastrata sanità perché siamo già sicuri che verranno.

Mario Gallina



