FDI CORIGLIANO ROSSANO: RATIFICATO IL CIRCOLO TERRITORIALE DELL' AREA DI SCHIAVONEA

Fratelli d'Italia continua a crescere. Autorizzato dal portavoce Provinciale di Cosenza, Luigi Lirangi, il circolo territoriale dell'area di Schiavonea.

Il partito della Meloni continua a radicarsi per raccogliere le istanze dei territori e condurre le giuste battaglie politiche per dare voce a chi non vuole accettare supinamente uno stato di cose che non può più essere tollerato. Soprattutto in un momento storico così delicato per i cittadini calabresi costretti a subire scelte discutibili da parte del Governo centrale che, con il suo agire privo di una visione organica e seria nell'affrontare la pandemia da Covid-19, penalizza sia il tessuto economico di un'intera regione, sia la salute dei cittadini stessi.

Il circolo di Schiavonea, che sarà guidato dall'avv. Osvaldo Romanelli, rappresenta un ulteriore tassello che FDI mette in campo nella terza città più grande della Calabria. Si aggiunge a quello ratificato appena qualche settimana fa, operante nell'area urbana, e ad un altro ancora espressione dei centri storici. Tutti e tre riferimenti dello storico circolo "Gianfrancesco Turano".

Grande soddisfazione è stata espressa dall'On. Giovanni Dima, da Ernesto Rapani, componente l’Esecutivo Nazionale di Fratelli d'Italia e da Gioacchino Campolo, vice Coordinatore provinciale del partito.



Corigliano Rossano, 10 novembre 2020

