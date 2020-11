Sulla chiusura del Pronto Soccorso

In merito alla paventata chiusura del P.s dell'ospedale Compagna mi chiedo: Non ci sono i fondi ed il personale medico / infermieristico per garantire la turnazione al P.s., l'assistenza sanitaria in Calabria è ridotta sotto i minimi termini,

in compenso, però, il governo giallo rosso ha fondi e mezzi per lasciare i porti aperti consentendo l'ingresso a delinquenti e infetti oppure per scialacquarLI per bonus monopattini e velocipedi.....

E' una situazione surreale degna di un paese incivile, la Calabria è abbandonata a se stessa come se non facesse parte, a pieno titolo, della sciagurata Repubblica Italiana...

In compenso si è trovato tempo e modo per processare il senatore Salvini per avere contrastato l'immigrazione clandestina, fatti come questi, per contro, agli occhi della nostra lungimirante magistratura, passano del tutto inosservati e non vengono perseguiti con l'avallo di un governo cieco e colluso che idolatra la signora Lamorgese per il suo splendido sfacelo!

Situazione questa che non fa che esasperare gli animi delle persone che si vedono negati i più basilari diritti riducendoli a cittadini di serie ZETA!

Sono veramente rammaricato e incazzato come una bestia!

Giovanni BENVENUTO, nato a Corigliano Calabro ma residente in Emilia.

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE!

