Opposizione: Come può uno scoglio arginare il mare?

Siamo addirittura arrivati a proporre un prototipo calabrese e casareccio del Mose per il lungomare di Schiavonea. Stiamo diventando una barzelletta per l’intera Calabria. Altro che “nuova logica politica” sono dei perfetti eredi della peggiore prima repubblica.

Quando tutto va male meglio che la politica inizi a mentire sulle cause delle problematiche che affliggono la cittadinanza e continui proponendo, come arma di distrazione di massa, una idea gigantesca e fondamentalmente inutile per continuare a giustificare la propria totale incapacità amministrativa. In questo modo possono dire: “ne parliamo fra 30 anni ora è troppo presto”.

Cosa pensa di tutto questo l'ex Sindaco Caracciolo?

Sicuramente il mare alcune volte crea disagi alla Comunità di Schiavonea ma il più comunissimo problema di Schiavonea è il ristagno dell’acqua piovana, che non riuscendo a defluire dal piccolo e vetusto impianto di smaltimento delle acque bianche, crea disagi e ingenti danni ai cittadini.

La soluzione? C’è, è stata pagata dalle vecchie amministrazioni e si trova nel cassetto del Comune. Si tratta del potenziamento del sistema di smaltimento delle acque bianche già esistente utilizzando tubature e pompe idrauliche. Basta prendere il progetto, che tra l’altro ha bassi costi di realizzazione, e realizzarlo.

Non perdete tempo a studiare un progetto inutile per la nostra Città, dispendioso per i cittadini che vedremo dopo la fine del Mose di Venezia se tutto andrà bene.

Gino Promenzio

Consigliere Comunale Gruppo Civico e Popolare

Vincenzo Scarcello

Consigliere Comunale Gruppo UDC- Unione di Centro

Francesco Madeo

Consigliere Comunale Gruppo Corigliano-Rossano in Azione

Rosellina Madeo

Consigliere Comunale Gruppo Fiori di Arancio

Aldo Zagarese

Consigliere Comunale Gruppo Partito Democratico

Raffaele Vulcano

Consigliere Comunale Gruppo UDC- Unione di Centro

Gennaro Scorza

Consigliere Comunale Gruppo UDC- Unione di Centro

Adele Olivo

Consigliere Comunale Gruppo Coraggio di Cambiare

Stampa Email