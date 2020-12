FUSIONE CORIGLIANO ROSSANO UN PROGETTO FALLITO SUL NASCERE

Cari lettori del Blog assistiamo dai giornali persone che hanno professato una fusione come una manna dal cielo., li ricordati i spot che proponevano i balordi promotori di questo scempio? Piu lavoro, piu' sanità, più infrastrutture, ect ect .

Oggi vediamo testate giornalistiche delle stesse persone che hanno proposto questo scempio fare battute sulla stessa non hanno un briciola di vergogna. Il promotore di questa legge farlocca il GENERALE GRAZIANO che ha fatto fin ad oggi per questa fusione ? Ecco e' arrivato il momento di fare marcia indietro con i fatti no con le parole, mi rivolgo a questi comitati nati per sostenere il NO alla fusione di passare ai fatti e non continuare a fare chiacchiere di corridoio.

Cittadini di Corigliano buon inizio feste



