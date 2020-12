Lettera aperta all’assessore della città di Corigliano-Rossano Anna Maria Turano

Sappia che la valorizzazione dei borghi antichi di Corigliano centro storico, di Rossano e quello del borgo di Schiavonea sono il futuro delle comunità locali. Questo, è l’argomento che voglio sottoporre a lei come figura di assessore ed alla amministrazione di cui fa parte.

Per prima cosa, deve mettere in piedi un ufficio, una equipe capace e qualificata ad attrarre finanziamenti e programmi comunitari integrati destinati alla valorizzazione dei borghi antichi, attraverso la realizzazione di interventi circoscritti in grado di determinare ricadute turistico-promozionali e promuovere e incentivare la domanda turistica, sia nazionale, regionale e anche internazionale, migliorando l’offerta e l’accoglienza del territorio, anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici. Inoltre deve sapere che gli interventi che rientrano nei programmi, nei finanziamenti debbono contenere una componente di sperimentazione nei modelli stagionali, dovranno favorire “sinergie” fra soggetti pubblici e privati, compreso il mondo dell’associazionismo e dovranno riguardare gli interi borghi (Corigliano-Rossano-Schiavonea) o parte di essi. Deve sapere inoltre che dal punto di vista dei bilanci progettuali agli interventi materiali ammissibili è dedicato l’80% mentre a quelli immateriali è dedicato un massimo del 20% dell’importo progettuale rientrante nei fondi. Sappia che per interventi materiali si intendono una molteplicità di interventi per il recupero e la riqualificazione sia fisica che funzionale di edifici e spazi pubblicitari a finalità turistica, abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare la mobilità interna dei borghi, mentre gli interventi “immateriali” prevedono la realizzazione di iniziative culturali, didattiche nonché ricreative per la valorizzazione degli attrattori culturali, la realizzazione e il potenziamento dei servizi per l’accoglienza turistica compresi i cantieri della creatività per la realizzazione di nuovi servizi culturali. I fondi (e spero che lo sappia) sono destinati anche all’acquisizione di edifici abbandonati, fatiscenti, pericolanti sia pubblici che privati, edifici che sono attualmente rifugio di poveri immigrati, e che quindi potrebbero essere adibiti ad attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici locali e turismo. La realizzazione di itinerari turistico-culturali, enogastronomici e di mobilità. Il suo compito caro assessore (anche perché il suo stipendio viene pagato con i soldi dei cittadini), deve puntare a incentivare i collegamenti telematici nei centri multifunzionali per servizi in materia ambientale, sociale, energetica, postale, artigianale, turistica, commerciale, compresi quelli che usano sistemi a banda larga senza fili. Questa, è la sfida, il futuro della amministrazione di cui lei fa parte. Volendo essere sincero, credo che ad intraprendere questa nuova via, non sia capace ne lei, ne la sua maggioranza, ne tanto meno la opposizione interna al Consiglio comunale brava solo a parlare sempre in maniera inutile e pretestuosa, del sesso degli angeli, a discutere e a difendere le solite noiose e pretestuose situazioni ideologiche come fossero un dogma. Ne tanto meno credo siano pronte le realtà che vivono il degrado, l’abbandono dei suddetti borghi, abituati in ciò dalle negligenze politiche ancorate a pratiche clientelari ed alla loro subalternità, il che giustifica l’arretratezza politica, morale, sociale e culturale imperante nelle realtà locali e nella politica. La politica (ad eccezione di eventi elettorali) non contempla più un dialogo ed un rapporto franco, costruttivo, mirato al benessere del tanto decantato (il PD ne è un esempio) bene comune. Vorrei far notare agli amministratori locali, compresi i quattro “rospi” baciati dal principe azzurro Grillo, da un grande colpo di fortuna e chi da i voti e sostegno degli amici del fantacalcio tanto da divenire parlamentari nazionali, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali, disposti a pagare pur di restare in sella, che tutti costoro hanno dimostrato di non essere capaci di invertire la rotta della politica del non senso, del nulla, a favore del progresso culturale, sociale, dello sviluppo economico in termini occupazionali del territorio che li ha eletti. Discorso a parte, merita il sindaco Stasi.

Per il Movimento centro storico – Luzzi Giorgio

