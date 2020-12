Scacco Matto ai Consiglieri Coriglianesi

Ieri con sorpresa abbiamo letto il comunicato dei consiglieri di maggioranza area coriglianese, che con un scatto di orgoglio chiedevano maggior interventi nell’area di loro appartenenza.

Abbiamo sperato in questi mesi che finalmente anche nella maggioranza si aprisse una discussione sulle diverse condizioni e disparità ​ di trattamento tra le due aree della Città. Basta farsi un giro sull’Albo Pretorio comunale per capire di cosa stiamo parlando.

E fino a qui tutti ad elogiare i consiglieri, se non fosse però che nella stessa giornata di ieri arriva ​ la nomina di un nuovo assessore che nulla ha ​ a che vedere con quello richiesto dai consiglieri coriglianesi (assessore all’ambiente /manutentivo ) deleghe che attualmente sono in capo al Sindaco.

Amministrare una Città con problemi atavici come la nostra non è semplice, e ci vuole responsabilità e umiltà per poterlo fare, questo Sindaco che con arroganza amministra a malo modo, non ha neanche la capacità di ascolto ​ per la sua maggioranza, figuriamoci per le minoranze che da tempo ormai chiedono una soluzione su questo.

Ai consiglieri che ieri hanno firmato quel comunicato chiediamo di dimettersi e tutelare i cittadini che li hanno votato, considerato che questo Sindaco e questa maggioranza non è in grado di farlo.

