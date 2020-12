Giovanni Lefosse: “Azione” è un partito di opposizione ed è aperto a tutti coloro che sposino la nostra linea politica



Ci interessano poco le polemiche interne alla maggioranza, perché vogliamo costruire una nuova visone di città. Chi bussa alle nostre porte deve essere consapevole che non siamo interessati a nessuna campagna acquisti: vogliamo lavorare per una nuova Corigliano-Rossano.

Il populismo e la demagogia lasceranno spazio alle idee e all’essere pragmatici.

Come una tempesta, che flagella le nostre coste d’inverno, l’onda populista lascerà solo cocci e detriti. Siamo consapevoli che la politica, intesa come ragionamento e tecnica di governo, tornerà di moda… Nel frattempo lavoriamo dall’opposizione.

Visti gli ammiccamenti di alcuni soggetti della maggioranza ci chiediamo se:

<<Malavolta ha abbandonato i Consiglieri del gruppo politico “Corigliano-Rossano Domani”?>>

La timida polemica che ha animato i cinque consiglieri dell’opposizione, da quanto ci risulta, non ha avuto nessun seguito. Il peso specifico dei cinque diminuisce di giorno in giorno, dopo la mortificazione, politica, subita.

Subito dopo i cinque consiglieri fanno un passo indietro sminuendo l’accaduto. Il Vice Sindaco, Claudio Malavolta, nulla fa sapere riguardo la Sua posizione sulla vicenda.

Le domande sono: perché succede tutto questo? che senso ha avanzare delle critiche per pentirsene successivamente? forse i cinque consiglieri non hanno trovato la sponda giusta nella persona del proprio riferimento politico in Giunta? forse i cinque si sono visti “sbeffeggiati” dall’ultima nomina fatta dal sindaco?

Se qualcuno cerca in “Azione” un approdo sicuro, la “conditio sine qua non” è quella di essere all’opposizione

Noi riteniamo che si stia consumando, in questi giorni, una spaccatura all’interno del gruppo civico di “Corigliano-Rossano Domani” tra chi vuole continuare a fare politica e chi vuole sostenere il Sindaco a tutti i costi per tutelare le proprie posizioni amministrative.

Corigliano-Rossano, per quanto strategica sia, non è l’ombelico del mondo e, chi fa politica sa che i partiti torneranno a svolgere un ruolo chiave.

Dunque: se Forza Italia, di fatto, è all’opposizione, credo che poco possa tollerare un avvicinamento alla maggioranza, soprattutto in questa fase dove si “scaldano i motori” per le elezioni regionali.

“Azione”, unica vera novità nel panorama politico, sembra essere un lido caldo dove accasarsi per valutare mosse future.

Ahimè: non è così! Siamo aperti a chi sposa la nostra linea di opposizione seria e costruttiva; distinti e distanti dall’attuale governo cittadino.

Se la maggioranza riesce a fare un cambio di passo, per il bene della nostra comunità, saremo i primi ad applaudire.

Per il momento noi lavoriamo, convinti che una nuova idea di città sia non solo possibile ma necessaria.

