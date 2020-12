Il Movimento del Territorio con Pasqualina Straface chiede intervento di ripristino illuminazione pubblica

Il "Movimento del Territorio con Pasqualina Straface" , in qualità di Movimento Politico, VISTO: Le numerose segnalazioni pervenuteci dai residenti di "Via Giotto" , "Via Tintoretto", "Piazza Madonna di Fatima" situate nella frazione Cantinella, e dai residenti nei pressi del "Bivio di San Demetrio"

VISTO: l'assenza totale di illuminazione pubblica da circa dieci giorni

CONSIDERATO: che l'assenza di illuminazione pubblica comporta dei disagi notevoli ai cittadini in termini di sicurezza

CHIEDE

Con la massima urgenza l'intervento degli adetti del settore , in "Via Giotto", "Via tintoretto" , "Piazza Madonna di Fatima" e nei pressi del "Bivio , al fine di scongiurare qualsiasi spiacevole episodio.

Corigliano Rossano li 19/12/2020

In fede

Movimento del territorio con Pasqualina Straface

Stampa Email