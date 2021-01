Azione, Ruffo: «Contrada Chiubbica, fate le persone serie!»

Abbiamo ascoltato, sconcertati, la dichiarazione del Sindaco Stasi riguardo la situazione in cui versa Contrada Chiubbica. Per chi non lo sapesse, la contrada Chiubbica unisce lo scalo, dell’area urbana coriglianese, con il nuovo “ospedale della Sibaritide”, in vari punti con la S.S. 106, già carica di traffico urbano, e con la frazione di Schiavonea.

I cittadini che vivono la contrada si lamentano da tempo dello squallido stato in cui versa, più volte il nostro Consigliere Comunale Francesco Madeo si è recato presso gli uffici comunali per lamentare lo stato di abbandono, e il Sindaco Stasi ci fa sapere che hanno stanziato 130.000 € per intervenire sulla raccolta delle acque piovane?

Sindaco, quali acque piovane? In c/da Chiubbica manca proprio la strada. Non so se ha mai percorso l’importante arteria, la prima impressione che si riceve, quando con il proprio mezzo di trasporto si inizia a percorrere la strada, è di ritrovarsi in una zona soggetta a bombardamenti, visti i voluminosi crateri che si rilevano. Per non parlare delle numerose vie che incrociano contrada Chiubbica.

Come Gruppo di “Corigliano-Rossano in Azione”, che mi onoro di rappresentare, chiediamo un serio e totale ripristino di c/da Chiubbica, provvedendo a rimuovere e a ripristinare nel pieno rispetto della normativa tutto il manto stradale, senza dimenticare tutte le vie che scendono perpendicolarmente sulla contrada.

