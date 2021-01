DE CICCO (LEGA): STOP ALL’IMMOBILISMO



In questo lungo periodo di emergenza sanitaria in cui la nostra psiche è messa a dura prova per tutto quello che stiamo passando, non si riesce a vedere alcun segnale da parte dell’Amministrazione Comunale riguardo il miglioramento di quei servizi primari che rappresentano il vivere in un paese civile.

Si dice che il Covid abbia rallentato o bloccato diversi tipi di attività, ma questo non dovrebbe valere per l’Amministrazione Comunale che purtroppo per noi cittadini, in fatto di programmazione e organizzazione, latita sin dai primi giorni del loro insediamento. Si potrebbe addirittura pensare che il Sindaco abbia emesso un’ordinanza (annullata qualche giorno dopo dal TAR) che sospendeva la didattica in presenza per tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado (ivi comprese le scuole private) nel tentativo di mascherare le gravi carenze esistenti in alcuni plessi scolastici (mancanza di interventi di manutenzione, impianti di riscaldamento non funzionanti, ecc.) non risolte nei tanti mesi avuti a disposizione? Che dire della carenza idrica che anche nel periodo invernale crea significativi problemi agli abitanti di alcuni quartieri della nostra città? Come non essere preoccupati di quello che sta succedendo presso il Giannettasio di Rossano riguardo la mancanza di reagenti chimici per il processamento dei tamponi, le vaccinazioni che procedono a rilento e l’inadeguatezza del polo Covid che per la sua realizzazione ha provocato lo spostamento di personale da altri reparti che sono quindi stati ridimensionati o addirittura chiusi? Per non parlare poi delle innumerevoli buche presenti nel manto stradale che costantemente causano danni alle autovetture dei cittadini con conseguente aggravio di spese (legali e di risarcimento danni) per procedimenti instaurati presso il Giudice di Pace. Possibile che si debba aspettare di rifare le intere strade (ci vorranno le calende greche) quando basterebbero qualche migliaio di sacchetti di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione stradale (costo medio 5 euro a sacchetto da 25 kg) messi facilmente in opera da personale comunale per rattoppare, almeno per un paio di anni e in modo egregio, quantomeno le strade principali del nostro territorio? Mi rivolgo pertanto all’Amministrazione Comunale facendo notare che il miglioramento dei servizi primari porta anche un notevole vantaggio psicologico nella cittadinanza già provata per le note vicissitudini pandemiche, con la speranza che finalmente si tirino su le maniche e inizino seriamente a lavorare per il benessere comune.

Piergiorgio De Cicco

Coordinatore Lega Calabria Corigliano Rossano

