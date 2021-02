Beato quel Popolo che non ha bisogno di eroi (e di salvatori della patria!)

In Italia quando un governo dovrebbe fare il governo seriamente distribuendo magari la ricchezza e rimettendo in moto la scala sociale che si è arrugginita, per un motivo o l’altro gli viene tolto il timone e si chiama il super eroe che mette le cose al loro posto!

Secondo una regola vecchia come il cucco:

I soldi a chi ce l’ha ed i debiti a chi deve continuarli ad avere!

Naturalmente la pillola deve essere indorata e ci raccontano la favola del governo di “alto profilo”, ed allora la domanda sorge spontanea ma perché i governi che ci governano normalmente hanno per definizione bassi profili?

Perché non meritiamo di essere governati “sempre” da gente all’altezza del ruolo e che capisce bene dove mettere le mani?

Ed ancora, a me hanno insegnato che anche quando vai in bagno fai politica e così è, quindi lo vadano a raccontare ad altri la favoletta che esistono i governi tecnici, “tecnico” in questo caso significa non fare le cose che chi è in difficoltà si aspetta per offrirgli una possibilità di respiro e di speranza, ma come sempre fare le cose con le “lacrime e sangue” solo e sempre del popolo naturalmente, tagliando via fette di welfare come la storia e gli esiti pandemici ci hanno insegnato!

Niente di nuovo sotto la luce del sole!

E come avrebbero potuto raccontarcela altrimenti:

adesso chiamiamo il castigamatti che in periodi di pandemia dove morite a grappoli al ritmo di 500 al giorno vi obblighiamo pure a trangugiare una bella purga economica che vi tolga quei miliardi che ci hanno promesso perché non possiamo permettere che veramente vadano verso il basso per cambiare lo status quo:

nessuno sin metta in testa che con la scusa del virus si possa cambiare la storia del mondo!

Signori miei i poveri devono restare poveri ed i ricchi, ricchi!

Quindi a Draghi che nel frattempo non mi risulta si sia specializzato in miracoli, sarà costretto a camminare per terra e si sporcherà le immacolate ali con il “sangue e la merda” della politica ( oggi più merda, a mio parere, che sangue) e chissà se, poi dopo, riuscirà di nuovo a volare alto?

E suo malgrado vedrà così distrutto anche il mito “dell’eroe finanziario” quando vedremo che non potrà far altro che il “Mario” ma Monti 2!

Il potere alletta e logora chi non ce l’ha, diceva Andreotti, e Draghi ha dimostrato anche lui di essere umano ed ha scelto di fare l’eroe, l’eroe drago che uccide il Santo ( proprio l’opposto dell’icona di San Michele ) San Gennaro, (verrebbe da dire a Giuseppe) che forse era lì a tentare di fare il miracolo di sciogliere il sangue che impediva di cambiare lo scorrimento della politica italiana verso nuovi vasi da irrorare, chissà!

Ma quest’anno a Napoli il

Miracolo non è avvenuto, ed il sangue non si è liquefatto, quindi

tutto inutile signori, si ritorna alla normalità:

i giochi li conosciamo già!

La formula sarà quella del governo del + e del -

1) meno spesa pubblica

2) più privato

3) meno sicurezza sul lavoro

4) più leggi Europee

5) meno tempo indeterminato

6) più potere alle banche

Ma questo film tutti noi l’abbiamo già visto è un remake, cambiano solo regia ed interpreti, un solo caratterista non l’hanno potuto cambiare perché è ormai diventato uno specialista: il Killer!

Mario Gallina



Stampa Email