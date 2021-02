MUNICIPI, ANCORA NON ESISTONO E GIÀ QUALCUNO CERCA VOTI

Salimbeni: campagna elettorale sul decentramento amministrativo ha del ridicolo.

CORIGLIANO ROSSANO, 8 febbraio 2021 – «È divertente leggere membri di qualche comitato che pur di farsi pubblicità e iniziare una campagna elettorale per le regionali si arrischiano a parlare di cose che non conoscono o che addirittura non esistono». Questo il commento del Presidente della Commissione Statuto Maria Salimbeni ad alcune notizie rimbalzate sui media locali in merito ai municipi e alla eleggibilità degli stessi.

«Comprendiamo l’ansia di prestazione di questi rappresentanti di non si sa quale popolo – ha proseguito Salimbeni – non è facile cercare spazi vista la storia recente e i numeri che sono quello che sono. Però non era mai capitato che qualcuno innescasse una polemica politica su qualcosa che ancora non esiste, come i municipi. Mentre in Commissione stiamo discutendo in maniera articolata e complessa fra maggioranza e minoranza sul profilo da dare allo Statuto e quindi alla nuova città c’è chi si lamenta di qualcosa che non è ancora successo. Quella sugli istituti e strumenti di decentramento amministrativo della nuova realtà urbana è una discussione che ci sta impegnando molto poiché da essa dipende il futuro assetto amministrativo di Corigliano-Rossano, e va trattata nelle sedi istituzionali; svilirla con comunicati pieni di inesattezze solo per cercare briciole di visibilità non serve a nessuno. Capiamo bene che la ricerca spasmodica di consenso elettorale può portare a volte a fare passi falsi, ma addirittura cercarlo su qualcosa che non esiste è fantascienza politica allo stato puro».



