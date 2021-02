Corigliano Rossano, un'amministrazione assente ed un territorio completamente abbandonato

Fin dai primi giorni della sua costituzione , il nostro movimento politico è punto di riferimento dei cittadini di Corigliano Rossano. Sono tanti infatti , le segnalazioni che ogni giorno ci arrivano, in questi mesi abbiamo inoltrato diverse PEC che invocavano l'intervento dell'amministrazione comunale per diversi problemi.

Con il passare del tempo la situazione sembra peggiorare sempre più, e le segnalazioni aumentano a dismisura. Oggi diversi cittadini dello scalo Coriglianese ci hanno informati del fatto che in Via Locri (Corigliano Scalo) è presente una fogna a cielo aperto, non è la prima certamente, basti pensare alla popolosa frazione di Schiavonea questa estate e ancora oggi. Noi del "Movimento del territorio con Pasqualina Straface" certamente invochiamo l'intervento degli esperti del settore , ma oggi con questo articolo vogliamo sottolineare in modo particolare il totale abbandono di questa Città, la famosa terza Città della Calabria , nel 2021 non può vivere in questo stato di abbandono e degrado. Come possiamo lontanamente parlare di Turismo e sviluppo se il territorio si presenta con strade completamente dissestate e ricoperte di fognatura? . Ci auguriamo con tutto il cuore che l'amministrazione comunale possa presto uscire da questo stato di coma e inizi davvero a fare qualcosa per rendere la Città di Corigliano Rossano più decorosa e piu vivibile per i tanti onesti cittadini che pagano per i servizi che gli spettano di diritto. Per l'ennesima volta ribadiamo la nostra disponibilità a mettere a disposizione dell'amministrazione la nostra esperienza e le nostre capacità che abbiamo maturato negli anni . Siamo sempre a disposizione di chi è in difficoltà , chiunque esso sia, soprattutto nei confronti dell'amministrazione comunale che a nostro avviso è molto in difficoltà.

Corigliano Rossano li 09/02/2021

Movimento del Territorio con Pasqualina Straface

