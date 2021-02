Ruffo, Celestino, Castrovillari: “Il Forum Comunale dei Giovani dovrà essere democratico”



Seguendo la polemica nata sulle testate giornalistiche riguardo l’elezione dei Municipi ci siamo preoccupati anche del destino del Forum Comunale dei Giovani della Città di Corigliano-Rossano, un organo di rappresentanza giovanile che mostra la sua utilità solo se democraticamente eletto.

Dopo più di due mesi dalla richiesta, protocollata al presidente della Commissione Statuto il Consigliere Comunale Maria Salimbeni, chiediamo notizie sulla fase in cui versa la procedura politica/amministrativa. Abbiamo avuto rassicurazione dal Sindaco Flavio Stasi durante l’assemblea studentesca del liceo scientifico F. Bruno e del liceo classico G. Colosimo, tenutasi il 22 dicembre 2020, il quale alla domanda posta da un alunno circa la fattibilità del Forum rispose che si sarebbe realizzato entro fine Gennaio 2021. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna notizia ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale e per questo abbiamo deciso di inviare una missiva, al Presidente della Commissione Statuto, per ottenere informazioni.

Teniamo a precisare che vogliamo partecipare alla costruzione della nuova Città di Corigliano-Rossano rendendola maggiormente attraente per i giovani. Vogliamo poter scegliere una classe dirigente giovanile democraticamente eletta che risponda direttamente alle istanze dei cittadini under 30 e non alle piccole beghe politiche amministrative. Preferiamo lavorare per un azione amministrativa concreta che per il bene di una fazione politica.

Il “Forum Comunale dei Giovani” è già esistito nel nostro territorio, all’interno della Città Di Corigliano Calabro, democraticamente eletto dai giovani di età compresa tra i 15 anni e i 29 anni. Una esperienza evidentemente compresa ben poco, da parte della classe politica, che ha coinvolto all’interno dell’impegno politico attivo centinaia di giovani, ripercorrendo tutti gli steps elettorali e amministrativi.

Ancora oggi c’è molta attenzione sull’argomento Forum Comunale dei Giovani all’interno degli istituti superiori e all’interno delle giovani generazione, per l’operato di chi ci ha preceduto nella Città di Corigliano Calabro. Per tali motivi sentiamo l'esigenza di raccogliere il testimone di un impegno concreto per il futuro della nostra Città. Noi non cerchiamo nessuna visibilità ma vogliamo partecipare al processo politico istituzionale come una forza politica degna di tale nome dovrebbe fare.

Giuseppe Ruffo

Corigliano-Rossano in Azione

Francesco Celestino

Membro Gruppo Forum

Dario Castrovillari

Membro Gruppo Forum



