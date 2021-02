Draghi un governo senza mandato sociale

Analisi estemporanea sul governo Draghi. Draghi ha confermato questi ministeri del Conte 2: agli Esteri, all’Interno, alla Sanità, alla Difesa, alla Cultura e alle Pari Opportunità. Mentre per tutti quei ministeri che come i precedenti, non incidono in scelte di economiche li ha seminati ai restanti partiti.

I Ministeri dove c’è da rendere conto all’Europa per il Recovery Plan, sarà gestito in toto da personalità slegate dai partiti, per garantirne le direttive e la finalizzazione dei capitali, laddove questi potrebbero servire ad una redistribuzione del reddito e quindi ad invertire la tendenza dell’economia dominante che porta le ricchezze ad essere sempre più incrementate ed all’aumento del numero delle famiglie in difficoltà economiche.

Per capirci, quello che avrebbero dovuto fare i Cinque Stelle ed il PD con Conte, ed è il motivo per il quale Renzi ha avuto il mandato di far cadere il governo!

Semplificando con questo governo avremo ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri e numerosi!

Questi ministeri Draghi li ha tenuti saldamente nelle sue mani o in quelle di tecnici direttamente interdipendenti dalle sue!

ITecnici sono il 30% dell’esecutivo. Tuttavia, il loro peso si sostanzia non nel numero, ma nella tipologia di dicastero assegnatigli: il Recovery Plan sarà gestito quasi in toto da “tecnici”:

Economia, Transizione ecologica, Infrastrutture ed Innovazione e ciliegine sulla torta per assicurarsi un controllo completo sulla eventuale “risposta sociale” ha blindato Giustizia ed Interno.

Ed il cerchio ⭕️ si è chiuso!

Draghi non ha avuto alcun incarico di mandato sociale per cambiare l’andamento della evoluzione sociale in Italia che è grave declino, per cui:

Contenti e coglionati tutti!

Stampa Email