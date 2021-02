I nostri parlamentari 5 stelle

Non mi ha sorpreso la nota in cui si dice che tre dei quattro parlamentari 5 stelle non voteranno la fiducia al governo Draghi. Questi parlamentari Corigliano-Rossanesi hanno brillato finora solo per assenteismo e completo disinteresse per il territorio che li ha eletti.

Alla luce della situazione attuale in casa 5 stelle - forte calo dei consensi e diminuzione del numero dei parlamentari - ormai essi sono sicuri che non saranno più ricandidati e comunque non rieletti. Per questo motivo adesso vogliono fare i giovanotti e avere un po' di visibilità, annunciando il loro voto contrario al governo Draghi. Solo adesso vogliono far credere che capiscono un po' di politica. "Ma non mi faccia ridere" diceva il grande Totò.

