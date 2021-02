Azione, Amica: “Strade ghiacciate in Montagna, non parliamo di turismo”



Da imprenditrice turistica, titolare di una storica struttura ricettiva della Città di Corigliano-Rossano presente sulla costa cittadina, chiedo un supporto alle Comunità Montane della nostra Città. Non è possibile fare turismo senza una completa offerta, spalmata sui 365 giorni, che comprenda sia la fascia costiera che le zone dell’entroterra, montagna e centro storici.

La Città di Corigliano-Rossano è l’unica Città che si affaccia sul mare che fa parte del “Parco Nazionale della Sila”, partecipando da sempre alle riunioni dell’Ente Regionale. Un patrimonio turistico immenso, che mai abbiamo visto nelle numerose realtà che abbiamo visitato per motivi lavorativi.

Una Città di 80.000 abitanti, quella di Corigliano-Rossano, che non riesce a garantire una sicura viabilità l’inverno, nonostante le continue e ripetute richieste del nostro consigliere Comunale Francesco Madeo, ai suoi numerosi cittadini che con coraggio si ostinano a non abbandonare le zone montane. Oggi le strade sono ghiacciate, le strade non sicure necessiterebbero semplicemente di un po' di sale che chiediamo all’Amministrazione Comunale. Nulla di eccezionale, anche se i cittadini lottano strenuamente per risolvere un problema che si presenta ogni inverno.

Sindaco ci rivolgiamo a Lei, non per strumentalizzare un fastidiosissimo problema, ma per far partire una programmazione turistica che faccia riprendere tutto il settore cittadino strozzato dal covid-19, partendo proprio dai servizi minimi nelle zone montane.

Da imprenditore vi dico che senza servizi non è possibile fare turismo.

Francesca Amica

Corigliano-Rossano in Azione



