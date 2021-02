Giudice di Pace, nominato nuovo Istruttore Direttivo/Cancelliere

Il movimento Corigliano-Rossano Domani esprime il proprio apprezzamento per la recente nomina di un nuovo Istruttore Direttivo/Cancelliere, annunciata dall'Assessore Mauro Mitidieri, che rafforzerà il personale dell'Ufficio del Giudice di Pace dell'area urbana di Corigliano.

Una nomina invocata da tempo dagli utenti del settore e dallo stesso organico dell'Ufficio il quale, sebbene sottodimensionato, ha cercato ed è riuscito ad assicurare in questi anni un servizio operoso e produttivo; il Giudice di Pace dell'area urbana di Corigliano rappresenta, senza dubbio, un presidio di giustizia fondamentale per il territorio sul quale il Movimento, recependo le molteplici istanze pervenute da lavoratori e professionisti interessati, si è speso anche in passato, affinché si assicurasse alla cittadinanza la certezza di un luogo fisico che possa consentire la tutela dei diritti; la nostra vasta area territoriale è stata già scippata del Tribunale di Rossano, una decisione che ancora oggi grida vendetta e che, nonostante tante promesse e buoni propositi, non ha mai concretamente posto in essere azioni concrete e risolutive.

La nomina del nuovo Istruttore Direttivo, quindi, può rappresentare un buon viatico perchè l'azione amministrativa, da un lato, continui in quello che è il suo faticoso lavoro di riorganizzazione del personale comunale e, dall'altro, insista nella risoluzione delle annose questioni irrisolte delle due aree urbane.

Il movimento Corigliano-Rossano Domani, pertanto, ribadisce con forza il proprio impegno nella sua azione di contrasto alle tante e complesse problematiche che affliggono il vasto territorio della città di Corigliano-Rossano. In tal senso, riteniamo che ogni iniziativa tesa allo snellimento ed alla riorganizzazione degli uffici comunali possa essere considerata un tassello in più rispetto ad uno dei cardini del nostro programma amministrativo.

