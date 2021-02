Roberto Occhiuto, capo gruppo alla Camera



"È con enorme gioia e soddisfazione che apprendiamo della nomina a Capo Gruppo alla Camera dell'onorevole Roberto Occhiuto, per scelta del presidente Berlusconi e di tutta Forza Italia.

Roberto Occhiuto, cosentino eletto nel marzo del 2018 alla Camera dei Deputati, si è sempre contraddistinto per l'attaccamento al Partito e la lealtà verso i suoi colleghi e verso la Calabria ed il nostro territorio.

Non possiamo dimenticare, infatti, il suo ammirevole impegno riguardo al nostro territorio, quando nel Porto di Corigliano approdò la nave Ezaaden con a bordo centinaia di migranti.

Fu l'inizio degli sbarchi nel nostro porto e avvisammo Roberto Occhiuto su quanto stava succedendo, lui ne fece un intervento alla Camera il 15 gennaio 2015, raccomandando al presidente del consiglio di non far diventare Corigliano come una nuova Lampedusa.

Giornalista pubblicista, appena laureato in Economia diventa direttore generale del gruppo “Media Tv”, che raggruppa alcune emittenti televisive calabresi, creando un network moderno e dinamico.

Dal 1993 al 1997 è consigliere comunale di Cosenza. Nel 2000 aderisce a Forza Italia e viene eletto al Consiglio regionale della Calabria.

Rieletto con circa 16200 preferenze in Consiglio regionale ne diventa vicepresidente nel 2005.

Si candida alla Camera nel 2008 ed è deputato nella XVI e XVII legislatura rivestendo gli incarichi di vicepresidente della Commissione Bilancio nella XVI legislatura. Nella XVII legislatura è eletto vicepresidente della Commissione Politiche europee e Vice Presidente del gruppo di Forza Italia.

Alle Elezioni politiche del 2018 è rieletto nella circoscrizione Calabria alla Camera dei Deputati, come riportavano sopra.

Nella XVIII legislatura riveste il ruolo di Vice Presidente Vicario del gruppo di Forza Italia.

In Parlamento svolge un’intensa attività, che lo porta ad intervenire su tutte le questioni più importanti, dall’immigrazione alla sicurezza, dai trasporti alla scuola, dall’economia ai rapporti con l’Europa.

In particolare, è tra i pochi ad avere evidenziato in anticipo i problemi del bail-ine e sostiene da anni la necessità di impegnare i fondi comunitari per ridurre il cuneo fiscale nel Mezzogiorno, in modo da creare posti di lavoro e favorire la ripresa.

Certi di un suo proficuo impegno, al nostro On. Roberto Occhiuto vanno le nostre congratulazioni e gli auguri di un buon lavoro per questa nuova missione da Capo Gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

In attesa di ulteriori riconferme di stima da parte del nostro Presidente Berlusconi che, a quanto pare, lo abbia già designato come il possibile candidato a presidente nelle prossime elezioni regionali per la compagine del centro destra.

Maria Golluscio

Comitato provinciale di Forza Italia"

