A PROPOSITO DI SICUREZZA STRADALE

Ho letto sbigottito un comunicato stampa dell’amministrazione comunale riguardo la volontà di realizzare una serie di ponti e di nuove arterie allo scopo di migliorare la viabilità, aumentando sia il flusso della circolazione, rendendola più scorrevole con conseguente incremento della sicurezza stradale, che consentire in modo più semplice il raggiungimento di alcune aree della nostra città che in tal modo verrebbero "riqualificate e valorizzate”.

Deliberare la richiesta al dirigente del settore Lavori Pubblici, all’Urbanistica e al Commercio di provvedere alle opere preliminari per la progettazione e alla verifica di eventuali interferenze al loro compimento non avrebbe nulla di male (anzi) se il territorio comunale avesse già una rete stradale in buono stato, come dovrebbe essere nella terza città della Calabria.

Ovvio che a tutti i cittadini piacerebbe avere quelle opere necessarie ad ottenere un lungomare unico o un dignitoso accesso agli impianti sportivi di Contrada Brillia, ma sono sicuro che in primis i cittadini vorrebbero una rete stradale efficiente e priva di tutte quelle buche che rendono le nostre strade simili a una groviera. Probabilmente il nostro Sindaco crede che il miglioramento della sicurezza stradale si ottenga SOLO ed esclusivamente con la realizzazione di nuove opere, quando invece la cosa più immediata da fare sarebbe quella di “mettere a posto” l’esistente anche al fine di evitare, come già detto in precedenza, notevoli esborsi di risarcimento danni e conseguenti spese legali per i malcapitati automobilisti che in maniera sistematica finiscono col danneggiare le proprie autovetture.

Piergiorgio De Cicco

Coordinatore Lega Calabria Corigliano Rossano



