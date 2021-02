FdI Corigliano Rossano: «Cimiteri, che fine hanno fatto i tumuli prefabbricati acquistati dal Comune?»

Il commissario cittadino Piero Gallina: «Stasi continui a sentirsi snob. Noi andremo fino in fondo a questa storia».

CORIGLIANO ROSSANO • Un nuovo cimitero baricentrico? Una soluzione che tale non è. Ci saremmo aspettati un atto di indirizzo per passare alla fase progettuale della cittadella amministrativa, già individuata in area baricentrica addirittura dalle legge di istituzione del comune unico, ed invece leggiamo di un atto di indirizzo rivolto agli uffici per l'individuazione di un'area, in posizione anche questa baricentrica, per la realizzazione di un nuovo cimitero. Anche questa è una trovata per tentare di giustificare la mancanza degli spazi necessari per poter tumulari i defunti. Invece no, è l'ennesima occasione che certifica il fallimento dell'amministrazione comunale a guida Stasi.

Una soluzione che soluzione non è, e spieghiamo subito il perché. Individuare l'area, affidare la progettazione, approvare il progetto in variante, a cosa non si sa perché non si ha uno strumento urbanistico, espropriare l'area, bandire i lavori, appaltarli, attendere la realizzazione dell'opera. Se tutto va bene tempi di realizzazione ammontano a 5 anni.

E nel frattempo? Noi proponiamo un intervento più immediato e meno dispendioso. Ampliamento dell'area cimiteriale dei due cimiteri esistenti con riduzione del vincolo dell'area di rispetto; censimento delle tombe esistenti; realizzazione di una batteria ossario; riesumazione dei defunti sepolti da oltre 50 anni; assegnazione dei tumuli liberati.

Capiamo che Stasi ed i suoi abbiano il loro bel da fare nel circondarsi di quell’arroganza politica simil radical chic che li allontana dal popolo e da chi li ha eletti. Capiamo anche che secondo i loro dei tutti gli altri siano esseri inferiori ai quali non si è degni di rispondere. Ma noi in questa storia andremo fino in fondo: considerato che sono state acquistate con i soldi dei contribuenti, che fine hanno fatto i tumuli prefabbricati acquistati direttamente dal Comune di Rossano che servivano a tumulare le salme in attesa della realizzazione di nuove batterie?



Piero Gallina

Coordinatore Fdi Corigliano Rossano

