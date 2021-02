Il Pala Brillia centro vaccinazioni, Corigliano-Rossano Domani condivide la proposta del Corigliano Rossano Volley

Il Movimento Corigliano-Rossano Domani recepisce quanto comunicato dalla Corigliano-Rossano volley, nella persona del suo Presidente Gennaro Cilento e condivide quanto dallo stesso evidenziato nel comunicato stampa dello scorso 15 febbraio; la proposta della importante realtà sportiva del nostro territorio di destinare il Palasport di Contrada Brillia a centro di vaccinazione

per il personale scolastico e per le forze amate rappresenta una importante opportunità per consentire di poter gestire al meglio una fase così delicata nella lotta al Covid-19; la struttura, infatti, si presta al meglio a tale funzione, essendo dotata di molteplici ingressi, di ampi spazi all'interno ed all'esterno, i quali potrebbero consentire di approntare molteplici zone operative per la somministrazione dei vaccini; è peraltro dotata di frigoriferi ove potrebbero essere conservati i sieri; presenta, inoltre, una estesa area parcheggio, nonché un accesso che non determinerebbe particolari criticità per il traffico cittadino; la possibilità di usufruire della struttura sportiva, ed eventualmente anche dello stadio situato nella medesima area, renderebbe ancora più utile ed indifferibile la realizzazione di una nuova arteria che consenta più agevolmente il raggiungimento delle due strutture sportive; in tal senso, rappresenta un importante passo in avanti la recente delibera della Giunta Comunale con la quale, tra le altre opere di rafforzamento della viabilità cittadina, si è prevista la realizzazione di un ponte che colleghi la SP196 proprio con la Contrada Brillia; tale intervento rappresenterebbe senz'altro la soluzione definitiva; nel contempo, si ritiene in ogni caso doveroso ed urgente provvedere alla manutenzione della attuale via d'accesso al Palasport ed allo stadio, sia per la funzione che le stesse strutture sportive potrebbero avere quali aree dedicate alla vaccinazione, sia per consentire ai tanti giovani che praticano sport di raggiungere agevolmente le strutture dedicate. Il Movimento, infine, auspica che l'Amministrazione Comunale possa al più presto rendere pienamente efficiente il Palasport di Contrada Brillia che nel corso degli scorsi anni è stato unanimemente riconosciuto tra le migliori e più affidabili strutture dell'intero Sud Italia e che, a tal fine, rappresenta una risorsa primaria del nostro Comune; con la speranza che, ben presto, si possa tornare ad assistere agli spettacoli sportivi che hanno allietato le famiglie del nostro territorio per lungo tempo.

