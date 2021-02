Ancora non basta depredare l’ospedale di Corigliano?

La maledizione che vuole far estinguere l’ospedale di Corigliano non si placa mai, anzi è sempre pronta a presentarsi in prime linea ad ogni occasione che si presenta! L’ospedale Guido Compagna dell’estinto comune di Corigliano, è fin troppo chiaro, si vuole che segua la stessa sorte del suo Comune di origine ma ci siamo mai chiesti “ cui prodest” ed il perchè di tanto accanimento?

Avrete più volte sentito affermare come me al sindaco Stasi il concetto: “due ospedali fotocopia nell’arco di 10 Km a cosa servono?”.

Questo concetto non farebbe una piega se espresso da un funzionario che ha come priorità del suo ufficio il controllo ma soprattutto, come viene richiesto ora, la diminuzione della spesa pubblica, ma detto da un Sindaco che deve puntare a dare priorità ai servizi per i suoi cittadini e mantenerli in vita o costruirne il più possibile e DI PROSSIMITA’AI SUOI CITTADINI suona come una nota stonata!

Ma come! Tu sei in presenza di un’offerta sanitaria che appare addirittura superiore (sic) alla richiesta e tu invece di custodirla gelosamente che fai? Ti allei con il tuo “nemico o controparte” che dir si voglia, quella che ti impone la Spending Review che fa il paio con l’equilibrio di bilancio che inchioda le amministrazioni locali al più sterile immobilismo e senza un’espressa richiesta, un’esigenza imposta, anziché porti a capo della difesa di un presidio di socialità, senza che nessuno te lo chieda e quindi di tua spontanea volontà ti poni prono alla richiesta della finanza più aggressiva che fa strage del welfare e di quei servizi sanitari che semplicemente appaiono superflui perché sembrano doppioni ( ma che doppioni non sono mai) e lasci che vengano eliminati, li fai azzerare senza uno straccio di corrispettivo o compensazione sociale!

Come mai questo comportamento, cosa ti induce a fare questa scelta suicida per un amministratore pubblico? cosa ti aspetti il ringraziamento della P.A.? o proprio non ti interessano e resti sordo alle maledizione e le grida di rabbia e dolore delle popolazioni che amministri a causa della perdita del bene prezioso di una sanità prossima?

Certo una scelta l’hai fatta e sta sotto gli occhi di tutti, una volta che hai abbracciato senza alcuna resistenza o reazione la filosofia dominante neo liberista del risparmio sui servizi e che contempla su questo territorio a lunga scadenza ( forse) un ospedale unico per tutti e due i comuni, nel frattempo che ciò si realizzi, la sanità dello spoke di Corigliano Rossano non si consolida in due plessi ma in uno solo e tu, caro Sindaco, hai scelto che debba essere quello di Rossano!

Quale direttiva, quale intesa trasparente, quale compartecipazione o dibattito in merito ti abbia portato a questa scelta ad oggi non c’è dato di conoscerlo, certo non può essere stato a guidarti il campanilismo per il tuo paese d’origine, campanilismo che invece vive e sopravvive solo nei coriglianesi, come ben sai e che sicuramente si rafforzerà sempre di più alla luce dei fatti che stiamo narrando, perché vedi non di campanilismo si tratta ma di semplice legittima difesa del diritto alla salute che tu complice della politica dell’azienda Sanitaria contribuisci a toglier loro giorno dopo giorno!

Così come, a mero titolo d’esempio, il reparto analisi di Corigliano è in possesso di un macchinario per processare analisi relative alla consistenza delle difese immunitarie al Covid 19, operazione che con la vaccinazioni in corso diventerà di fatto importantissimo per verificarne l’efficacia, specialmente nel caso della vaccinazione di massa che a breve prenderà il via.

Ebbene caro Sindaco, si vocifera che anche questa macchina verrà a breve asportata dall’ospedale Compagna con destinazione Ospedale Civile Nicola Giannettasio, Policlinico a Rossano Stazione! Con la conseguenza che i cittadini di corigliano dovranno affrontare un vero e proprio esodo obbligatorio una deportazione sanitaria in quel di Rossano dove insiste il polo Covid, e qui è meglio stendere un altro velo pietoso!

Un ennesimo schiaffo al vecchio Compagna il cui busto, nella piazza a lui dedicata, avrà ormai la faccia rossa a furia di ricevere ceffoni da parte del dottore Giannettasio!

Non era questo che ci si aspettasse per il futuro di Corigliano e per il suo ospedale! Non era questo, per capirci a fondo, che i coriglianesi si sono sentiti dire dai palchi durante la campagna elettorale!

Ma questa china pare non abbia mai fine anzi ormai è chiaro che lo si voglia proprio portare fino in fondo e come si diceva sopra l’estinzione è il destino del vecchio nosocomio il che ci porta a dire che forse era meglio che a 10 KM ci fosse un ospedale fotocopia di quello di Rossano piuttosto che l’originale di una scatola vuota!

Mario Gallina

