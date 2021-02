Azione, Ruffo: “1 milione di euro per le strade? State scherzando?”

Da giorni ascoltiamo l’Amministrazione Comunale vantarsi dello stanziamento di 1 milione di euro per le buche della nostra Città. Come gruppo Corigliano-Rossano in Azione non comprendiamo come l’Amministrazione Comunale, tutta, possa ritenere sufficiente 1 milione di euro per le strade della nostra Città.

Corigliano-Rossano ha una estensione territoriale molto più accentuata della Città di Milano, in alcuni punti le strade sono dissestate e l’Amministrazione Comunale risponde stanziando 1milione di euro? Precisamente per fare cosa?

Solo il ripristino di c/da Chiubica, della quale ci siamo occupati numerose volte, costerebbe più di 1 milione di euro. Sapete almeno quanto costa asfaltare una strada?

Sinceramente ci sembra un contentino dato ai cittadini, da vivere con la speranza che il tratto di strada interessato sia quello di fronte la propria abitazione. State generando una guerra tra poveri con la quale non riuscirete a mantenere alto il vostro consenso.



