Tramonti: “Votate no allo Statuto Comunale, vuoto di Democrazia”

In base alle informazioni pervenuteci in seguito alla conclusione della commissione statuto.

Ancora si spreca tempo nel susseguirsi di Commissioni Statuto sorde alle richieste dell’opposizione di non abbandonare il principio democratico nella creazione dei Municipi all’interno della nostra Città. “Se i municipi non fossero fedeli al Sindaco?” tuona pensante l’affermazione di uno dei membri di Commissione Statuto di maggioranza.

Vorremmo ricordare ai consiglieri di maggioranza che loro non rappresentano il Sindaco ma il bene della Città e che i Municipi devono essere creati per garantire un organo di rappresentanza intermedia ai cittadini in una Città troppo grande territorialmente. State amministrando il bene comune non l’aziendina privata del Sindaco. A questo punto chiediamo ai consiglieri di opposizione di insistere sulla loro posizione e votare “NO” a questa bozza della Commissione in Consiglio Comunale ,che mortifica la democrazia e sottopone gli interessi di coalizione agli interessa dei cittadini.

Luciano Tramonti

Movimento del Territorio con Pasqualina Straface

Stampa Email