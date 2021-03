La Lega si riorganizza sul territorio: Piergiorgio De Cicco, di Corigliano-Rossano, nominato componente del Gruppo di Lavoro Provinciale



Il Commissario Regionale della Lega, avvocato Giacomo Saccomanno, riparte con la riorganizzazione del partito dando vita a un Gruppo di Lavoro per il Coordinamento della Provincia di Cosenza. A far parte del medesimo Gruppo è stato designato anche Piergiorgio De Cicco di Corigliano-Rossano, finora distintosi per impegno politico profuso nonché costanza e abnegazione riposte per la crescita del partito sul territorio.

Queste le motivazioni poste alla base dell’iniziativa politica: “Considerato che per la Provincia di Cosenza risulta quale Coordinatore il precedente Commissario On. Cristian Invernizzi e che, quindi, è necessario procedere alla nomina di un Gruppo di Lavoro che possa organizzare al meglio la struttura del partito sino alle Elezioni Regionali, riservando all’esito una strutturazione definitiva in relazione all’impegno, all’affidamento ed alla meritocrazia; ritenuto che a seguito dell’incontro di Cosenza è emersa un’ampia e responsabile volontà di partecipazione attiva da parte di tutti i dirigenti pregressi e dei tesserati; valutato che, a seguito di espressa richiesta dell’istante, vi è stata una partecipazione volontaristica con la indicazione di diversi e numerosi nominati per la creazione del gruppo di lavoro che possa rappresentare temporaneamente il partito per questa fase pre-elettorale e che, comunque, potrà sempre essere integrato e rafforzato dinnanzi a manifeste necessità; precisato, ancora, che appare condivisibile ed attuabile la possibilità di dare alla base l’opportunità di partecipare al rilancio effettivo del partito e, quindi, la consapevolezza di essere protagonisti sia del cambiamento che delle nuove modalità di gestione dello stesso; ritenuto, ancora, che debbano ringraziarsi tutti i precedenti dirigenti e tutti i tesserati per l’attività brillante svolta e per l’impegno costante assunto che verranno, naturalmente, tenuti ben presenti nella fase successiva alla competizione regionale, anche in relazione ai risultati che verranno acquisiti dal partito; premesso quanto sopra e considerato l’entusiasmo e l’attaccamento manifestato dai tantissimi militanti, si organizza il partito con la creazione di un gruppo di lavoro che dovrà rafforzare lo stesso nell’intera provincia e con riserva di realizzare, al più presto, altro gruppo di lavoro per la gestione della elezione comunale di Cosenza, con la nomina di: Gregorio Iannotta (San Vincenzo La Costa), Alessandro Cilento (Luzzi), Michele Grande (Villapiana), Piergiorgio De Cicco (Corigliano-Rossano), Rosaria D’Elia (Diamante), Rino Spataro (Cosenza), Antonio Bifano (Acri) e Concettina Daniele (Castrovillari). Francesca Bufano è stata nominata Responsabile del Movimento Giovanile della Lega”.

Il suddetto Gruppo di Lavoro collaborerà direttamente con il Commissario, che verrà anche coadiuvato dai componenti della Segreteria Regionale e, quindi, dal Vice Commissario Cataldo Calabretta e Pietro Spizzirri, con i principi di massima partecipazione e lealtà, indicando allo stesso sia le necessità esistenti sul territorio che eventuali nuovi ingressi o referenti comunali per una strutturazione più ampia possibile del partito.

Fabio Pistoia



