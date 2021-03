Richiesta URGENTE di pulizia e manutenzione straordinaria piazzale delle Poste Itiane di via G. Matteotti-A.U Corigliano Scalo

Premesso che, in un terribile anno di emergenza Covid, al pari di altre istituzioni, gli Uffici delle Poste Italiane hanno svolto un ruolo fondamentale per la popolazione dell’intero Paese e della nostra Città.

In particolar modo, la Direzione e dipendenti dell’Ufficio di via Matteotti a Corigliano Scalo, nonostante siano stati sovraccaricati di lavoro per lungo tempo anche per la chiusura delle Poste di Cantinella, hanno consentito lo svolgimento delle operazioni quotidiane nella massima efficienza, sicurezza e rispetto dei protocolli. Per questo a Loro, al pari degli altri Uffici PT, deve andare il nostro plauso di cittadini e di rappresentati delle istituzioni.

Migliaia di persone hanno stazionato, con file ordinate dal personale delle poste, nel piazzale antistante che oggi versa nel degrado e nell’incuria più totale, invaso da erbacce e sporcizia, pieno di buche e sconnessioni del “manto” stradale.

Chiediamo, per questi motivi, che venga URGENTEMENTE effettuata opera straordinaria di pulizia e manutenzione dell’intera area.

Corigliano-Rossano, 8 marzo 2021 il Consigliere Comunale di Civico e Popolare

Luigi Promenzio

