Corigliano Rossano, proficuo incontro con il Responsabile Regionale della Lega

Nella giornata di ieri è avvenuta nel nostro territorio, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, la prima visita istituzionale del Responsabile Regionale della Lega, Avv. Giacomo Saccomanno. Alla presenza di Marika Reale (membro del coordinamento regionale), Piergiorgio De Cicco (membro del coordinamento provinciale), Costantino Baffa (consigliere comunale) e del gruppo direttivo di Corigliano Rossano,

il nuovo Responsabile Regionale della Lega (in carica da meno di 2 mesi) ha illustrato le linee guida che intende perseguire al fine di ottenere un sempre più crescente radicamento nel territorio. Tale obiettivo può essere raggiunto solo con una notevole conoscenza territoriale, con un sistema di comunicazione semplice ma immediata tra i vertici e la base del partito, con la voglia da parte di tutti di raggiungere lo scopo comune, ma soprattutto con persone di specchiata condotta morale e con notevoli competenze che abbiano voglia di mettersi in gioco creandosi in modo assolutamente meritocratico uno spazio all’interno del partito.

Sono stati affrontati temi particolarmente cari al territorio regionale quali ambiente, sanità, sviluppo delle infrastrutture e turismo, ma anche argomenti strettamente legati alla nostra zona come il controllo sui lavori di realizzazione dell’Ospedale unico della Sibaritide, la necessità della costruzione di un nuovo Tribunale per accorciare e decongestionare i processi che si tengono attualmente a Castrovillari e lo sviluppo del Porto di Corigliano, tanto per citarne alcuni. L’incontro è stato ricco di interventi ed ha suscitato un notevole entusiasmo per la condivisione più totale delle strategie da adottare. Anche se ogni partecipante aveva visto sin da subito in modo positivo la nomina a Responsabile Regionale dell’Avv. Saccomanno (in quanto calabrese come noi), dopo l’incontro di ieri si è avuta la netta sensazione di aver già iniziato quel processo di cambiamento che dovrà portare la Calabria ad avere quei servizi e quella importanza che i suoi cittadini meritano ampiamente.

Lega Salvini Premier Corigliano Rossano

Foto incontro.jpg



Stampa Email