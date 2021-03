I CONSIGLIERI ALBORESI , MINGRONE ,MONACO , ZANGARO E ROTONDO HANNO MAI MESSO PIEDE DENTRO "PALAZZO DELL'OROLOGIO"?

Apprendo dai social un comunicato Stampa firmato dai Consiglieri comunali di maggioranza riportati nel titolo. Il titolo di tale comunicato recita, "Trasferimento della Municipale nel centro storico di Corigliano , arriva la soddisfazione della Maggioranza".

Il resto dell'articolo è un susseguirsi di frasi fatte dove si rimarca l'importanza degli uffici nel centro storico (in particolare palazzo dell'orologio ) al fine di promuovere e valorizzare lo stesso.

La domanda che mi sono posto da cittadino e soprattutto da persona che è cresciuta nel centro storico Coriglianese è questa: Ma i Consiglieri che hanno firmato questo articolo conoscono Palazzo dell'orologio? ci sono mai entrati? il mio dubbio è alimentato in modo particolare dal fatto che questi consiglieri sono tutti Cittadini dell'ex comune di Rossano, ad esclusione del Consigliere Alboresi che tra l'altro mi pare abbia origini non Calabresi . Probabilmente per questo motivo non conoscono palazzo dell'orologio e di conseguenza tutte le difficoltà logistiche che si presenteranno una volta completato il trasferimento della Municipale (che tra l'altro è stata già trasferita per tre volte , con le annesse spese di trasloco).

Parliamo infatti di un edificio (ristrutturato per merito dell'amministrazione Straface) con all'interno poche stanze (4) di piccolissime dimensioni (dovranno ospitare ben 27 vigili), oltre alla totale assenza di uno spazio esterno dove parcheggiare le unità mobili della Municipale. Inoltre davvero questi signori Consiglieri e l'amministrazione tutta, credono di rilanciare i centri storici con la presenza dei soli uffici? Ricordo ancora bene i residenti del centro storico questa estate soddisfare le proprie esigenze con i secchi d'acqua per l'assenza dell'acqua pubblica , come mi è ben presente il degrado che tutt'oggi assale il centro storico . Miei cari Consiglieri , caro Sindaco, i centri storici si rilanciano con la valorizzazione dei beni culturali che incentivano il turismo, si rilanciano con una politica abitativa che riporti le giovani coppie a scegliere di vivere nel centro storico, come avviene nel resto di Italia , non con due uffici , collocati male tra l'altro. Detto questo, io e il Movimento di cui faccio parte (Movimento del Territorio) non siamo contrari alla presenza dei vigili, crediamo che possa essere utile un distaccamento, ma non l'intero comando.

Reputo il comunicato stampa dei consiglieri un'offesa all'intelligenza dei residenti del centro storico Coriglianese, un centro storico dove risiedono per la gran parte persone PER BENE (l'articolo parla di un'area che ha bisogno di maggior legalità) abbandonato dall'amministrazione comunale su tutti gli aspetti, e non reputo assolutamente giusto far passare il messaggio che l'amministrazione comunale stia cercando di valorizzare il centro storico in questo modo. Cari Consiglieri, caro Sindaco , quale è in realtà il reale motivo di questo trasloco????

In fede

Gianni Corrado (Movimento del Territorio con Pasqualina Straface

