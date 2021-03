A Rossano i vigili, a Corigliano i distratti!

La considerazione del mio amico Gino Tempestoso che plaude all’ipotesi paventata di instituire un punto di presenza dei VVUU nei locali dell’orologio in Piazza del Popolo a Corigliano Antica è ammirevole e condivisibile a pieno.

Ben venga la presenza dei Vigili a Corigliano Centro, “Comunque”!

In cambio dell’abbandono cronico che stiamo vivendo, ricevere un segno di vita è sicuramente un fatto da accogliere con favore!

Ma stiamo attenti a non fare troppe lodi al pastore che accudisce gli agnelli, conosciamo bene il perché lo fa!

Infatti da qui a dire che condividiamo la visione futura della città fusa ce ne passa!

Quindi è sicuramente positivo che Corigliano Centro possa contare sulla presenza continua della polizia municipale e deve, affermo che “deve” essere prevista senza se e senza ma perché male hanno fatto gli amministratori passati che hanno permesso l’abbandono del presidio.

Condividiamo infatti che a Rossano paese i vigili ci siano sempre stati ed anche dopo la fusione a nessuno è mai passato per la testa di spostarli! Quindi se tornano a Corigliano ponti d’oro.

Ma sulla visione generale che questa scelta potrebbe sottendere c’è ne passa!

E mi spiego:

se questo sta a significare che il corpo della polizia urbana dovrà essere accorpato in un solo Comando, e che questo presidio venga allocato solo a Corigliano Scalo (sic!)o solo a Rossano Scalo, beh su questo non siamo assolutamente d’accordo!

Qualcuno può affermare che questo ancora nessuno l’ha detto ma … come diceva qualcuno? A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca!

Noi non siamo e non saremo mai d’accordo all’accorpamento di nessun tipo di servizio sul territorio di questo sciagurato comune fuso.

Noi non saremo mai d’accordo all’accorpamento dei servizi tra i due comuni perché questo meccanismo indotto, al quale l’attuale Sindaco si uniforma, sarà proprio nella sua pratica effettuale il simbolo del fallimento di questa infame operazione burocratica.

È risaputo infatti che le fusioni, tendono potenzialmente al risparmio per la Pubblica Amministrazione centrale, obiettivo che è contemplato palesemente nello spirito della legge Delrio che le ha emanate ma tale risparmio è altrettante vero che resterà solo ed esclusivamente a carico dei cittadini che verranno sempre più privati della prossimità dei servizi e conseguentemente la minor spesa pubblica sarà addossata solo ed esclusivamente sulle spalle dei singoli cittadini sia in termini di qualità di vita che di vera e propria spesa economica.

Per cui bene alla scelta specifica del ritorno a Corigliano centro ma assolutamente no alla visione accorpata e peggio ancora se Rossanocentrica del comando della polizia di città!

Se Rossano vigila Corigliano non si può distrarre!

Mario Gallina

Presidente CRA (ritorno all’autonomia)



