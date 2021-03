Braccianti agricoli di nuovo esclusi

Il decreto sostegno è arrivato, e per i braccianti agricoli brutte notizie.. non verranno inseriti. Come al solito i braccianti agricoli sono l'ultimo bottone della camicia.

C'è povera gente che nel 2020 non è arrivata nemmeno a 51 giornate, nonostante la piena pandemia ci siamo alzati alle 3 del mattino!! E ora dobbiamo sentirci dire che siamo di nuovo esclusi. Il Signor DRAGHI ha sottolineato che nessuno sarebbe rimasto indietro, ci siamo fidati della sua parola e ora ci ritroviamo di nuovo esclusi.

Siamo arrivati a 3 mila cittadini pronti per i loro diritti con l'aiuto della pagina #NOIBRACCIANTIAGRICOLIESCLUSIDATUTTOSCIOPERIAMO, siamo pronti per scendere per I nostri diritti.. siamo stati sempre zitti, ora basta! Rispetto per chi in piena pandemia ha lavorato con il rischio del covid, sotto l'acqua, sotto il sole e nemmeno veniamo considerati. Per chi a portato il cibo sui tavoli dei cittadini, per le fabbriche per l'estero.

Ora siamo stanchi!! Condividete e commentate! Sfogatevi braccianti per I nostri diritti.. non abbiate paura!!! Vi aggiorneremo a giorni!

