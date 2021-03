Braccianti agricoli esclusi? Mi pare giusto

In merito all’articolo pubblicato dalla vostra testata circa mezz’ora fa, volevo rispondere in quanto sono state scritte cose inesatte. Durante la pandemia gli agricoli sono stati uno dei settori i quali non sono stati minimamente toccati. La loro campagna è continuata alacremente.

Anzi, volevo ricordare a chi ha scritto questo articolo che la loro categoria usufruisce ogni anno di aiuti e sussidi da parte dello stato (NASPI,malattia, ANF, bonus alimentare e bebè ) solo per citarne alcuni. Si sentono esclusi dal DL Sostegni, però non dicono che molti nello scorso lockdown hanno usufruito dei bonus nonostante andassero a lavorare in nero o avevano smesso di lavorare. Mi dispiace, ci vuole un minino di buon senso in questo periodo ma sostenere i furbetti che vogliono mangiare in due piatti no.

Grazie

Utente FB

