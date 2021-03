CGIL-FP: IL CENTRO STORICO DI CORIGLIANO PUO’ OSPITARE SOLO UN DISTACCAMENTO DEI VIGILI URBANI

Riteniamo molto importante che un distaccamento dei Vigili Urbani, possa essere istituito presso il Palazzo dell’Orologio, al Centro Storico di Corigliano. Le motivazioni a giustificazione di questo importante atto politico ci sono tutte, e le sposiamo in pieno.

Ma, nello stesso tempo, riteniamo improponibile il trasferimento totale degli Uffici della Polizia Locale, oggi allocati presso il Palazzo ex-Zagara di Corigliano Scalo, presso la sede storica di Corigliano Centro.

La delibera di Giunta Comunale n. 63 dell’11 marzo 2021, in effetti, ci lascia perplessi, proprio perché dispone il trasferimento di tutti gli Uffici della Polizia Locale, e non invece l’istituzione di un semplice distaccamento al Centro Storico coriglianese.

In particolare, la FP CGIL Comprensoriale osserva che:

1) I locali siti in Corigliano Centro, individuati presso il cosiddetto Palazzo dell’Orologio, sono inidonei e insufficienti a poter accogliere l’intero Ufficio della Polizia Locale dell’Area Urbana di Corigliano: non ci sono stanze in numero adeguato, né ci sono servizi sanitari dotati dei necessari comfort e riservatezza;

2) Piazza del Popolo, sulla cui area insiste il Palazzo dell’Orologio, non è dotata di alcun parcheggio. Risulterebbe pertanto per niente fruibile sia per gli Agenti in servizio, sia per i Cittadini necessitati a raggiungere quegli Uffici;

3) La scelta non è per nulla baricentrica rispetto a un più ampio bacino d’utenza, per cui ne risulterebbero fortemente compromessi i tempi d’intervento in caso di urgente richiesta;

4) Infine, gli adempimenti burocratici oggi assegnati alla Polizia Locale, richiedono spazi di lavorazione e di archivi, che difficilmente potrebbero essere contenuti in ambienti piccoli e angusti, quali sono quelli disponibili presso il Palazzo dell’Orologio.

Le mutate esigenze della Collettività, nonché la distribuzione della popolazione su un più vasto territorio, che vede i suoi insediamenti urbani concentrati in altre località dell’Area Urbana Corigliano, induce la scrivente a sollecitare il mantenimento degli Uffici di Polizia Locale in area baricentrica, compresa tra lo Scalo di Corigliano e Schiavonea, ferma restando l’importanza della istituzione di un distaccamento presso il Centro Storico.

A tale scopo, la FP CGIL si permette di suggerire alcuni siti alternativi, che risulterebbero più idonei al ruolo strategico rivestito dalla Polizia Locale. Pertanto, in alternativa agli attuali Uffici, potrebbe andare bene il piano terra del Palazzo ex-Zagara; oppure si potrebbe optare anche per il Palazzo delle Fiere (o Quadrato Compagna) a Schiavonea, oppure ancora si potrebbero riportare gli Uffici presso la precedente sede sita all’Autoparco Comunale di Contrada Ralla, una volta recuperati gli ambienti interessati alla bonifica ambientale.

Siamo altresì convinti che un eventuale spostamento degli Uffici di Polizia Municipale presso il Palazzo dell’Orologio, così come ipotizzato nella citata delibera, andrebbe a confliggere con le mutate esigenze di servizio, di idoneità di spazi, di agibilità, di parcheggi, che finirebbero inevitabilmente con l’obbligare l’A.C. a individuare in poco tempo una nuova soluzione.

Per quello che riguarda la scrivente O.S. FP CGIL, è necessario in particolare valutare tutte le condizioni di idoneità e di agibilità, che consentano ai Lavoratori di poter svolgere in serenità il quotidiano servizio: allo stato attuale, non riteniamo che quelle condizioni siano praticabili.



Vincenzo Casciaro – Segretario Generale FP Cgil Comprensoriale

Stampa Email