OGNUNO PENSA AL “PROPRIO ORTICELLO”, MA COSÌ È TROPPO! IL PALAZZETTO DI INSITI È DI TUTTI!



Una vicenda quella del palazzetto situato in contrada insiti, che davvero sta scrivendo ogni giorno che passa, pagine di vergognose negligenze e indubbie situazioni comiche.

Struttura nata per valorizzare il territorio, punto di riferimento per moltissime discipline sportive in origine, ecomostro per il territorio di Corigliano Rossano, preso di mira da atti vandalici e terreno per coltivazione di ortaggi adesso.

Ma come è possibile una cosa del genere?

Le amministrazioni passate come hanno permesso che si arrivasse ad una tale situazione?

Infatti il privato che ha occupato il terreno nel quale sorge la struttura, ha avviato la procedura di possesso per usucapione, in quanto da 20 anni circa coltiva ortaggi nel terreno in questione.

Tra udienze e procedimenti, rimane la vergogna di tutta una vicenda che da tempo moltissimi hanno tirato in ballo con proposte e quesiti che non hanno mai trovato risposta o quantomeno nessuno ha mai avanzato alla possibilità di riqualificare un qualcosa che originariamente serviva a valorizzare un intero territorio.

Chiediamo una ferma presa di posizione, anche se ormai, vista l’imminente udienza in tribunale, l’amministrazione comunale ha perso la possibilità di decidere in prima persona su qualcosa di nostra proprietà.

Le soluzioni per i riportare tutto alla normalità ci sono e aspettano solo di uscire da un cassetto chiuso da troppo tempo.

Arrivare sempre con l’ultimo treno non paga e provoca danni che per un territorio come il nostro possono risultare fatali.

Usate il cervello!

STEFANO VITERITTI

IDM

