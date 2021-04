Gente di Mare, Martilotti: “La Città sta lavorando per intercettare il Recovery Fund?”



La già precaria economia della nostra Città è stata ulteriormente mortificata dalla pandemia mondiale da covid-19. Le attività commerciali, come le mia, che coraggiosamente riuscivano a restare in piedi con le proprie gambe prima del pericolo covid, ora hanno serie difficoltà ad alzare la serranda.

La Città ora è unita all’interno di una contrazione dei consumi che crea serie difficoltà a tutte le piccole attività commerciali.

Non possiamo però arrenderci e non possiamo accettare l’alzata di spalle dei nostri rappresentanti istituzionali che rispondono: “C’è la pandemia”. Anni e anni di psicologia basata sull’ inner game, il lavoro di autostima interno, buttato nella frazione indifferenziata dei nostri rifiuti urbani.

Dalla morsa pandemica usciremo, prima o poi, e dobbiamo lavorare per uscire anche dalla morsa economica che la pandemia porta con sé ma che lascerà, come una scia nel mare, al suo passaggio.

L’Europa ci ha fornito una grande opportunità, il Recovery Fund. Verranno spesi 223 miliardi di euro in 3 anni che verranno riversati nel nostro territorio nazionale e verranno dati ai soggetti, pubblici e privati, che riusciranno a presentare progetti innovativi, in linea con le direttive ecologiche e di sviluppo economico dettate.

Sembra, insomma, un piano scritto e pensato esattamente per la Città di Corigliano-Rossano. La domanda che poniamo è semplice: Siamo pronti come amministrazione per intercettare queste risorse economiche?

A noi sinceramente sembra di no. Abbiamo un Ufficio Europa gestito con estrema preparazione ma estremamente sottodimensionato, gli uffici comunali non riescono a gestire l’ordinaria amministrazione figuriamoci se hanno il tempo per programmare il futuro e le commissioni consiliari sono bloccate all’interno della logica degli adempimenti amministrativi obbligatori per legge. La colpa non è più delle passate amministrazioni, dai sono passati 2 anni.

Diciamoci la verità si sta svuotando di contenuto il Consiglio Comunale facendo melina sulle proposte avanzate dall’opposizione.

Da commerciante di questa Città invito il nostro Sindaco ad iniziare a lavorare, seriamente, con tutti i consiglieri comunali, sui progetti strategici che facciano da volano alla nostra Città.

Gianfranco Martilotti, Gente di Mare



