MOVIMENTO DEL TERRITORIO CON PASQUALINA STRAFACE: NASCE IL DIPARTIMENTO TRASPARENZA

Cari concittadini, in un periodo così difficile per tutta la società ,dovuto al diffondersi della pandemia in modo esponenziale, che di fatto ha comportato l'aumento di molteplici problemi, (economici, sociali ecc ecc) sono sempre piu frequenti presunti episodi di illegalità.

Negli ultimi mesi sono tantissime le segnalazioni pervenuteci dai cittadini di Corigliano Rossano, che appunto lamentavano disparità di trattamento, operazioni poco chiare ecc ecc. Nonostante noi, come Movimento politico territoriale non abbiamo l'autorità di intraprendere determinate azioni per verificare l'illeggittimità di alcuni atti o azioni, riteniamo di non poter ignorare le segnalazioni dei cittadini.

Pertanto abbiamo deciso di costituire un apposito dipartimento , ovvero il "Dipartimento Trasparenza"(sarà creata una pagina facebook e un indirizzo email dedicato) che avrà la funzione di raccogliere le segnalazioni dei cittadini .

I membri del Movimento del territorio con Pasqualina Straface assumono l'impegno morale , di vigilare e agire nei limiti del possibile. Faremo richieste di accesso agli atti laddove si manifesteranno situazioni poco chiare, vigileremo fisicamente laddove ce ne sia la necessità ,e quando non si potrà far nulla in questo senso daremo comunque un sostegno morale ai cittadini, perché in un periodo dove l'assenza delle istituzioni è sempre più accentuato , nessuno deve sentirsi abbandonato. Invitiamo tutti coloro che abbiano subito presunte ingiustizie a segnalarci il tutto tramite la pagina facebook "Movimento del territorio dipartimento trasparenza" (dove troverete anche l'indirizzo email) .

Corigliano Rossano li 15/04/2021

in Fede

Movimento del Territorio con Pasqualina Straface

Stampa Email