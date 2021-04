Azione, Ruffo: "Degrado e sporcizia ovunque,la nuova serie di Corigliano-Rossano"

Il tour del degrado non è più un tour ma una serie Netflix . Siamo alle porte della stagione estiva 2021 e da giorni sul lungomare di Schiavonea,ci tocca camminare in gondola e passeggiare con gli stivali .

Ci troviamo a fare i conti con un fiume di liquami, provenienti dalle fogne cittadine che fuoriescono come eruzioni vulcaniche invadendo le strade di schiavonea e rendendo l'aria irrespirabile per i residenti , per i cittadini che il fine settimana scelgono di fare una passeggiata sul lungomare e per i turisti in arrivo. Uno spettacolo indecoroso che rallenta l’economia delle attività che si affacciano su quelle vie, imprese,non dimentichiamo già piegate dall’emergenza covid e soprattutto rischia di trasformarsi in una vera e propria bomba sanitaria, in un momento come quello attuale dove di problemi sanitari ce ne sono fin troppi. Problema che persiste da anni ma mai risolto. I cittadini sono stanchi di segnalare ripetutamente le stesse cose ad un'amministrazione gia presente da tre anni che però fa finta di niente. Basta promesse ,vogliamo i fatti , basta dormire alzatevi le maniche e mettetevi a lavoro. I cittadini non si dimenticano di pagare la tasse ma l'amministrazione allo stesso tempo dimentica di fare il proprio dovere e dare i servizi che spettano ai cittadini .Alle amministrazioni siamo stati tutti bravi sui palchi a chiedere sostegno ai cittadini di Corigliano-Rossano ed il popolo ha ricambiato, ma in cambio l'amministrazione non dà nulla. Eravamo rimasti ai lavori a metà,ora manca anche l'altra metà e il tutto si racchiude in tre parole:"INCAPACITÀ AMMINISTRATIVA".

Buona stagione estiva!



