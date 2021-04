Gente di Mare: “Fognatura Schiavonea, le bugie hanno le gambe corte”



Tutti possono sbagliare, soprattutto il Sindaco Stasi, ma ci rifiutiamo di essere presi in giro dopo il forte disagio subito per tutto il weekend in tutta la frazione. Raccontiamo ora la nostra versione dei fatti chiedendo all’Amministrazione e ai cittadini di confrontarla con gli atti pubblicati sull’albo pretorio.

Il depuratore di contrada Boscarello ha un impianto di sollevamento con tre pompe poste vicino al fiume Coriglianeto. Una delle tre pompe è totalmente rotta da mesi, perché l’Amministrazione Comunale non impegna i soldi per ripararla, le altre due “funzionano”.

Un bel giorno una delle due pompe smette di funzionare, l’Amministrazione Stasi, che non aveva i soldi per riparare le pompe tenute come scorta in magazzino durante le vecchie amministrazioni, magicamente trova i soldi per noleggiare una pompa da un privato? Chiediamo la conferma direttamente al Sindaco. Ovviamente il noleggio è stato molto più caro della riparazione che comunque abbiamo dovuto sostenere, è inutile dirlo.

Solo a quel punto parte l’ordine di riparazione della pompa rotta che forse domani mattina riusciranno a montare. Di riparare le terza pompa non se ne parla proprio, figuriamoci di riparare le pompe tenute in magazzino come scorta.

Un Sindaco di una Città di 80.000 abitanti dovrebbe spendere pochi soldi per riparare le scorte di magazzino e garantire in questo modo un servizio celere ed economico.

Rispondiamo alle polemiche dell’amministrazione comunale chiedendoLe di gestire meglio i soldi pubblici smettendola di causare disagi ai cittadini.

Il disagio poteva e doveva essere evitato, non prendiamoci in giro.

Gente di Mare



