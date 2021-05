Straface: “Lodevole impegno dei cittadini residenti nelle contrade San Nico, Cantinella e Mandria del Forno”

“Quanto accaduto anche stamani, splendida giornata di sole, in alcune contrade del territorio comunale, come San Nico e Mandria del Forno, nonché, come molto spesso ormai e anche di recente, in quella di Cantinella, rappresenta un lodevole esempio di cittadinanza attiva e senso civico.

I residenti che scendono in strada per divenire protagonisti del cambiamento, stanchi di vivere nel degrado, nell’incuria e nell’abbandono, rastrellando, pulendo, bonificando. A tutti loro rivolgo, e penso di farlo anche a nome di numerosi altri concittadini, il mio sincero attestato di plauso, ringraziamento, ammirazione”.

È quanto dichiara l’ex sindaco di Corigliano Calabro, Pasqualina Straface, rappresentante del Movimento del Territorio.

“La cura del verde pubblico, il rispetto del decoro urbano, la manutenzione stradale: per tutto ciò si prodigano i nostri cittadini, togliendo tempo prezioso alle loro famiglie e dedicando energie in attività encomiabili a favore dell’intera comunità. Da evidenziare, inoltre, l’opera svolta in contrada Mandia del Forno, laddove alcuni residenti hanno addirittura riparato, nel migliore dei modi, il manto stradale dissestato, da tempo pieno di buche pericolose per automobilisti e pedoni. Restituire volto e dignità al nostro territorio – aggiunge Straface – si configura come un’alta forma di partecipazione solidale, che vale più di ogni lezione di educazione civica o astratta nozione sull’argomento”.

Corigliano Rossano, 2 maggio 2021

