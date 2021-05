Pulizia Spiaggia: Un Bando A Misura Di Città

Corigliano-Rossano, 13 maggio 2021 – E’ stata pubblicata nella giornata di ieri, presso la Stazione Unica Appaltante della provincia di Cosenza, la gara per l'affidamento del servizio di "Pulizia Spiaggia Libera e della pineta di Thurio nel Comune di Corigliano-Rossano" indetta con determinazione del Settore Ambiente ed Energia .

L’importo a base di gara è 147.632,31 euro è include l’intero tratto di costa del Comune di Corigliano-Rossano che parte dalla Pineta di Thurio, oasi verde troppo spesso trascurata e oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti, sino al confine con il Comune di Crosia. Il progetto a base di gara redatto dal Settore Ambiente ed Energia introduce delle buone pratiche per la pulizia degli arenili, premiando l’utilizzo, da parte del futuro appaltatore del servizio, dei Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa vigente. Gestione e recupero dei residui spiaggiati di posidonia, limitati interventi effettuati con mezzi meccanici che non dovranno giungere oltre una determinata profondità, accurata pulizia manuale delle dune senza comprometterne la stabilità e la vegetazione presente, e particolare attenzione alla flora (specialmente Gigli di Mare) e alla fauna, saranno alcuni dei punti di forza del servizio proposto privilegiando, inoltre, tra i criteri meritevoli di una valutazione le attività di formazione, divulgazione ed educazione ambientale a favore della popolazione residente e non, l’installazione e manutenzione della cartellonistica di sensibilizzazione ambientale, la fornitura di distributori completi di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine, nonché la fornitura e l'installazione aggiuntiva di passerelle per consentire l'accesso in spiaggia agli anziani ed ai diversamente abili e la piantumazione di nuovi alberi. Linee guida semplici ed essenziali per consentire un’efficace gestione integrata ed ecosostenibile della fascia costiera in modo da permettere lo sviluppo delle attività economiche nel pieno rispetto dell’ambiente e delle specie protette

In questo contesto la collaborazione e la sensibilità dei cittadini, improntata al rispetto del mare e del territorio, sarà fondamentale per rendere più efficiente l’operato dell’amministrazione comunale per la tutela del territorio della nuova città di Corigliano-Rossano.



Liliana Zangaro

Biagio Frasca

Isabella Monaco

Consiglieri di Maggioranza Commissione Ambiente

