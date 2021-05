Madeo, Scorza: “Ambiente, l’Amministrazione Stasi è totalmente fallimentare”



Nel 2022 la Tassa sulla Spazzatura aumenterà.

L’Amministrazione più ambientalista, sulla carta, e più fallimentare della storia del nostro territorio l’abbiamo eletta nella Città di Corigliano-Rossano. Fuori dalle istituzioni è stato facile criticare e sparare "baggianate", senza proporre, il problema è amministrare quando si ricoprono gli incarichi istituzionali preposti.

Il nostro Sindaco ha deciso di ricoprire più incarichi e mantenere tra i suoi poteri la materia ambientale della quale non parla mai spontaneamente. Il Sindaco/Assessore si limita a difendersi dalle accuse mosse dai cattivi consiglieri di opposizione che gridano: “Guardate il Re è nudo”.

Nel mentre il partito dei “Verdi”, che siede tra i bachi della maggioranza, porta sul territorio la filosofia, senza nessuna azione amministrativa concreta, del “plastic free”, la percentuale di raccolta differenziata continua drasticamente a scendere anche nel 2021. Il primo trimestre del 2021 ha infatti registrato una percentuale di raccolta differenziata pari al 47%, perdendo ufficialmente il 10%, nell’area urbana di Corigliano, mentre nell’area urbana di Rossano ha registrato un timido 28%, tranquilli ancora c’è tempo per il cambiamento, intanto i cittadini subiranno un ulteriore aumento della già insostenibile tassa sui rifiuti nel 2022.

La depurazione è totalmente abbandonata, numerose sono le condotte di allontanamento da ripristinare, tra le più urgenti ricordiamo quella di Boscarello che continua ad inquinare la zona limitrofa, e anche per quello si attende che scenda la manna dal cielo. Nessun finanziamento in corso, solo l’assegnazione del servizio di depurazione sul quale nutriamo legittimi dubbi e speranze.

Finalmente parliamo della pulizia della spiaggia, ovviamente non in commissione ambiente, Dio non voglia che i consiglieri di opposizione possano correggere gli errori della maggioranza prima che vengano commessi, anche se per avere l’intero litorale pulito dovremmo aspettare i primi di agosto, conti alla mano. La stagione turistica per il Sindaco e l’Assessore Caudullo inizia i primi di giugno ma la spiaggia la puliamo in autunno. Ecco, finalmente una innovativa strategia, impeccabile, per l’allargamento della stagione turistica.

Noi Consiglieri di Opposizione, impegnati da sempre in prima linea nelle battaglie e progetti ambientali, come sempre attendiamo che la maggioranza rinsavisca, per il bene dei cittadini e dei "loro" incarichi stipendiati, data la ormai strisciante impopolarità dell’Amministrazione Stasi.

Francesco Madeo

Corigliano-Rossano in Azione

Gennaro Scorza

UDC- Unione di Centro



