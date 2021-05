Azione, Sammarro: “Barriere architettoniche come priorità”



Accogliamo con grande sostegno la proposta avanzata dalla “Rete italiana dei disabili”, sulla realizzazione delle passerelle di attraversamento della spiaggia di Schiavonea per i nostri cittadini diversamente abili, proponendo all’Amministrazione Comunale un piano cittadino di abbattimento delle barriere architettoniche.

Abbiamo una Città architettonicamente svantaggiata per i cittadini diversamente abili e non possiamo continuare a girarci dall’altra parte mentre milioni di euro di finanziamenti europei ritornano indietro.

Le barriere architettoniche sono uno dei motivi che spingono i nostri cittadini, diversamente abili e congiunti, ad emigrare per l’impossibilità di sviluppare una vita autonoma e dignitosa.

Come “Corigliano-Rossano in Azione” poteremo l’argomento in Consiglio Comunale, ritenendo che bisognerà partire dall’incremento del numero di parcheggi nelle zone strategiche.

L’adeguamento degli uffici pubblici di diretta responsabilità comunale, uffici comunali e scuole, è il secondo grande step da affrontare se vogliamo diventare una Città europea e trainare l’azione amministrativa regionale.

Salvatore Sammarro

Corigliano-Rossano in Azione



Stampa Email