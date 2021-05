Azione, Ruffo: “Quale Asfalto per Contrada Chiubbica?! Dite la verità”



Lavori a metà e non risolutivi. La campagna elettorale per l’Amministrazione Stasi non è mai finita e si vede dal livello degli articoli tesi a calmare l’opinione pubblica, ormai innervosita dalle innumerevoli “baggianate”.

La moda dell’ultimo momento dilaga sempre di più. I lavori a metà sono all’ordine del giorno , abbiamo iniziato in montagna, per poi spostarci sull’affollatissimo lungomare di Schiavonea e per fine la famosissima contrada Chiubbica.

Avete asfaltato centro metri di strada, tra l’altro da sottoporre ancora al test dei fenomeni atmosferici, per una contrada lunga quasi un chilometro. Le arterie di contrada Chiubbica non sono state ancora prese in considerazione, nonostante versino in una situazione peggiore.

Il rischio persiste per chi transita, confidando nella strada rifatta, prema sull’acceleratore senza immaginare di incontrare poco dopo una serie di buche. Possibile che per una volta non ci si riesca a fare sul serio? Possibile che non si riesca a portare a termine un lavoro nella Città?

Per non parlare della strada del macello, anche quella attraversata dalla campagna elettorale dell’Amministrazione Stasi, è stata interessata solo da qualche riempimento di buca peregrino.

Lasciate stare la campagna elettorale e pensate al bene della Città.



