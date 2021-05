CONFERENZA SINDACI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



SI CHIEDE LA REVISIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO N.178.I criteri non rispondono alle reali esigenze dei Comuni calabresi.

CORIGLIANO-ROSSANO, 16 maggio 2021 - Domani, lunedì 17 maggio 2021, nella sala consiliare di Palazzo Santi Anargiri, con inizio alle ore 9.30, si terrà una conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) del distretto di Corigliano-Rossano.

In questa occasione sarà consegnato ai rappresentati territoriali in Senato e Parlamento - senatrice Rosa Silvana Abate, onorevoli Francesco Forciniti, Francesco Sapia, Elisa Scutellà - un documento in cui si chiede la revisione della Legge di Bilancio 2020 n. 178 che, così come concepita ai commi 797-804, prevede un incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale secondo criteri che non rispondono, però, alle reali esigenze dei Comuni calabresi i quali, stante l’attuale situazione finanziaria, non possono prevedere alcuna assunzione permanente, determinando di fatto l'impossibilità di accesso al contributo e di implementazione dell'organico.

Invitati a partecipare anche l'assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo ed il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, in qualità di Presidente della Consulta Regionale delle Autonomie Locali.

La conferenza dei Sindaci procederà, inoltre, alla firma della Convenzione per l’Esercizio Associato di Funzioni, che assume una rilevanza pregnante alla luce della avvenuta fusione tra i precedenti Ambiti pertinenti ai due estinti comuni di Corigliano Calabro e Rossano.

Stampa Email