SANITÀ, TURANO (FI): «PRONTI ALLE BARRICATE PER LA DIFESA DEI NOSTRI OSPEDALI»



Il commissario azzurro di Corigliano Rossano dopo il “caso Rianimazione”, chiede l’intervento urgente di Longo e La Regina.

CORIGLIANO ROSSANO – 17 maggio 2021 – «La chiusura della rianimazione dello spoke di Corigliano Rossano è la goccia che fa traboccare il vaso. È giunto il momento di opporsi con fermezza al continuo depauperamento del servizio sanitario. Sospendere le attività dell’unico vero reparto “salvavita” dall’Alto Crotonese alla Basilicata è inauditamente grave».

È quanto dichiara in una nota il commissario cittadino di Forza Italia, dopo aver appreso la notizia dello stop ai ricoveri nella rianimazione del “Giannettasio”. «Non ci interessa entrare nel merito della questione, ma la soluzione, pur eccependo che possa quantomeno risultare strano che la concomitanza di medici in malattia sia la causa di questa situazione. Esprimiamo tutta la nostra gratitudine a quei medici e quegli infermieri in trincea da ormai un anno, siano essi in servizio in pronto soccorso o in rianimazione. Questa situazione, però, non può riverberarsi sull’utenza finale, sui cittadini. Così come rimarchiamo con forza che la frettolosa disponibilità a trapiantare un reparto Covid nel cuore del nostro già problematico spoke, sia stata una scommessa persa in partenza, perché impreparato strutturalmente e nella disponibilità delle risorse umane. Se oggi la rianimazione chiude è perché i medici sono pochi ed esausti da turni massacranti e responsabilità abnormi».

«Adesso però è tempo di tappare i buchi – continua Giuseppe Turano – di colmare quei vuoti creati dalla malagestione sanitaria del territorio. Chiederemo all’assessore regionale Gianluca Gallo, coordinatore provinciale del partito, pur non con competenze dirette sulla materia, di intercedere col commissario alla sanità calabrese, inviato in Calabria dal Governo per risolvere i problemi. Chiederemo a Longo ed al commissario dell’Asp di Cosenza, La Regina, perché non procedono con le assunzioni di personale sanitario nonostante abbiamo già a disposizione le risorse economiche destinate per tamponare l’emergenza Covid. E lo faremo – conclude il commissario di Forza Italia di Corigliano Rossano – se necessario, anche con tutta una serie di manifestazioni di protesta, perché fin quando non si concluderanno i lavori dell’ospedale della Sibaritide, per mantenere e rinforzare l’esistente nello spoke di Corigliano Rossano, siamo pronti alla barricate. Un appello che rivolgiamo a tutte le forze politiche. Sui grandi problemi non possono esserci divisioni di sorta».

