ALLA GIUSTIZIA IL COMPITO DI STABILIRE LA VERITÀ



ALLA AMMINISTRAZIONE DI GARANTIRE TRASPARENZA. Auspichiamo che al più presto si faccia chiarezza.

CORIGLIANO-ROSSANO, 18 maggio 2021 – Massima fiducia nell'operato della giustizia a cui lasciamo il compito di indagini e ricerca della verità.

Quando un’inchiesta giudiziaria colpisce, seppur in fase cautelare, degli uffici pubblici, qualsiasi Amministrazione, al pari di ogni cittadino, non può che rammaricarsi e per questo auspichiamo che si faccia al più presto totale chiarezza sull’accaduto, a tutela della comunità e dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti conseguenti a quanto emerso dall’ordinanza notificata ieri, l’Amministrazione ha avviato tutte le procedure interne previste dalla normativa oltre a tutte le verifiche necessarie a garantire l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

Sulla questione specifica delle timbrature è utile comunicare che, dopo l’insediamento di questa amministrazione, si erano rilevate difficoltà nella procedura di timbratura mediante impronta digitale e, per questa ragione, erano stati sostituiti tutti i dispositivi posti all’ingresso delle sedi comunali. La procedura di timbratura mediante impronta digitale, tuttavia, è stata sospesa all’inizio dell’emergenza pandemica per ragioni igienico-sanitarie.

Inoltre, proprio nel corso delle ultime settimane, per garantire ulteriore correttezza e trasparenza, gli uffici competenti hanno configurato i dispositivi per consentire ad ogni dipendente di poter effettuare l’operazione di timbratura solo presso l’effettivo luogo di lavoro. Infine, sono numerose le note con le quali il Sindaco ha dato indirizzo a tutti a tutti i settori di esibire, durante l’intero orario di servizio, il tesserino per rendersi riconoscibili alla cittadinanza.

Con richiamo all'ordinanza, scaturita dal lavoro del Comando Provinciale di Cosenza, come amministrazione ci richiamiamo al principio di osservanza delle garanzie giuridiche nello svolgimento delle indagini, al fine di tutelare adeguatamente il diritto di difesa e di libertà di tutti i soggetti coinvolti in ogni stato e grado del procedimento.

