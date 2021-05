MOVIMENTO DEL TERRITORIO CON PASQUALINA STRAFACE: IL SINDACO IGNORA LA NOSTRA RICHIESTA IN MERITO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI APOLLINARA



Cari amici concittadini , il 27 aprile 2021 come Movimento del Territorio abbiamo indirizzato a mezzo PEC (tutto documentabile) una richiesta al Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, circa il fatto di prendere provvedimenti adeguati riguardo la scuola dell'infanzia situata nella frazione di Apollinara, dove da diversi mesi è chiusa per il crollo del tetto.

Inutile dire che non abbiamo mai ricevuto risposta ne tanto meno è stato fatto qualcosa in tal senso, infatti ad oggi la scuola risulta ancora chiusa e i bimbi sono costretti a recarsi nella vicina frazione di Cantinella con un solo pulmino a disposizione, per un totale di 33 alunni tra cui diversi bimbi con delle disabilità, alla faccia delle norme anti covid. Rivolgiamo l'ennesimo invito al Sindaco Stasi affinchè intervenga il prima possibile, il diritto all'istruzione è un diritto sancito dalla nostra Costituzione e i bambini di Apollinara hanno il diritto come tutti gli altri di accedere all'istruzione senza incorrere in nessun pericolo. il Movimento del territorio con Pasqualina Straface continuerà a dare voce ai cittadini di questa frazione abbandonata su molteplici aspetti dalle isituzioni , con la promessa che questa volta ci rivolgeremo anche al prefetto. in Allegato la richiesta del 27/04/2021



Corigliano Rossano li 18/05/2021 in fede Movimento del territorio con Pasqualina Straface

Stampa Email