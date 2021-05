IL MIO PENSIERO LIBERO SU PASQUALINA STRAFACE



Oggi a due mesi di distanza voglio rispondere a quelle persone che hanno cercato di limitare il mio pensiero su Pasqualina Straface. In primis vorrei dire che io la Straface la conosco da molti anni ormai, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista umano, e vi posso assicurare che è una persona squisita sia dal lato umano che da quello politico.

Dal punto di vista politico non c’è bisogno che vi elenco il suo curriculum, anche perché rischierei di essere ripetitivo, ma dico solo che lei è una persona competente, caparbia, seria e capace e, si è spesa molto per il territorio nel suo anno e mezzo in cui ha ricoperto la carica di sindaco di Corigliano, dimostrando massimo rispetto per le istituzioni.

Mentre dal punto di vista umano lei è una persona che è stata sempre vicina ai nostri problemi anche sotto il profilo morale rimanendo sempre vicina alle persone fragili ed ha dimostrato sempre la sua umiltà e la sua piena disponibilità ad ascoltare i nostri problemi. Quindi vorrei dire a queste persone che la Sig. Pasqualina Straface la ritengo un’ottima amica, ripeto sia dal punto di vista politico perché politicamente mi ha insegnato molto, sia dal punto di vista umano.

Io sono libero di dire ciò che voglio perché sappiate bene che non offendendo nessuno, ognuno è libero di dire la propria opinione e poi vorrei ricordare che io non mi faccio influenzare da nessuno. È vero la mia appartenenza non la rinnego in quanto sono di destra, ma se faccio qualcosa di utile per il sociale lo faccio con molta umiltà e lo può confermare la stessa Pasqualina Straface che mi conosce già da molti anni.

Stampa Email